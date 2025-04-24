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Artçı deprem nedir ve ne kadar sürer? İstanbul artçı depremleri kaç şiddetine kadar olabilir?

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki büyük depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Deprem sonrası vatandaşlar, artçı depremlerin ne olduğunu, ne kadar süreceğini ve şiddetinin ne kadar olabileceğini merak ediyor. Artçı depremler, ana depremin ardından gerçekleşen küçük sarsıntılardır ve genellikle birkaç gün sürebilir. Peki artçı deprem nedir ve ne kadar sürer? Depremler kaç saniye sürüyor? İşte konuya dair bilgiler!

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 15:21 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 08:58
Artçı deprem nedir ve ne kadar sürer? İstanbul artçı depremleri kaç şiddetine kadar olabilir?

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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Artçı depremler, ana depremin ardından yaşanan daha küçük sarsıntılardır ve genellikle birkaç gün sürebilir. Peki artçı depremler ne kadar şiddetli olabilir ve ne kadar sürer? İşte merak edilenler…

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

Artçı deprem nedir?

Artçı deprem, ana depremin ardından gerçekleşen daha küçük sarsıntılardır. Bu depremler, ana depremin etkilerini hissettiği bölgelerde meydana gelir ve genellikle daha düşük büyüklükte olurlar. Ancak, ana depremin zayıflattığı yapılar üzerinde artçı depremler daha büyük hasarlara yol açabilir.

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

Artçı depremler kaç şiddetinde olur?

Ana depremin ardından gelen artçı sarsıntılar genellikle bir hafta boyunca devam edebilir. Bu artçı depremler, ana depremin şiddetinden daha düşük olsa da, yine de önemli etkiler yaratabilir. 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı depremlerin şiddetinin 5.2'ye kadar çıkabileceğini tahmin ediliyor.

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

Depremler kaç saniye sürüyor?

Artçı depremler, ana depremin büyüklüğü, fay hattının yapısı ve çevresel faktörlere göre değişkenlik gösterir. İlk saatlerde artçı depremler daha sık ve güçlü olabilir, ancak zamanla hem sıklıkları hem de şiddetleri azalır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 184 artçı sarsıntının kayda geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Orta Marmara segmenti üzerinde gerçekleştiği bildirildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde yaşanan ve 13 saniye süren depremin, merkez üssünden 300 kilometre çapındaki alanlarda hissedildiği belirtildi. Ayrıca, şimdiye kadar 4 büyüklüğünün üzerinde 7 artçı sarsıntının meydana geldiği ve artçıların bir süre daha sürebileceği ifade edildi.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Tekrar deprem olur mu?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, yaşanan depremin beklenen büyük depremle aynı noktada olmadığını belirterek, ana fay üzerinde gerçekleşen bu sarsıntının gerilim seviyesini artırdığını ifade etti. Çakır, "Deprem, büyük depremin beklenen alanından yaklaşık 30 km uzakta meydana geldi. Bu, beklenen büyük deprem değil." şeklinde konuştu.

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