Artçı deprem nedir ve ne kadar sürer? İstanbul artçı depremleri kaç şiddetine kadar olabilir?

(Kaynak:AA)

Depremler kaç saniye sürüyor?

Artçı depremler, ana depremin büyüklüğü, fay hattının yapısı ve çevresel faktörlere göre değişkenlik gösterir. İlk saatlerde artçı depremler daha sık ve güçlü olabilir, ancak zamanla hem sıklıkları hem de şiddetleri azalır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 184 artçı sarsıntının kayda geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Orta Marmara segmenti üzerinde gerçekleştiği bildirildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde yaşanan ve 13 saniye süren depremin, merkez üssünden 300 kilometre çapındaki alanlarda hissedildiği belirtildi. Ayrıca, şimdiye kadar 4 büyüklüğünün üzerinde 7 artçı sarsıntının meydana geldiği ve artçıların bir süre daha sürebileceği ifade edildi.