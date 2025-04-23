iPhone deprem uyarısı nasıl açılır? Samsung, Xiaomi, Huawei Google Android deprem uyarı sistemi açma ekranı

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Google'ın Android işletim sistemine entegre ettiği deprem uyarı sistemi Türkiye gibi deprem riski yüksek ülkelerde yaşayanlar için adeta bir hayat kurtarıcı. Tamamen ücretsiz olan bu özellik akıllı telefonların ivmeölçer donanımını kullanarak yer sarsıntılarını algılıyor ve kullanıcıları olası bir depremden saniyeler önce uyarıyor. Peki, bu sistemi nasıl aktif hale getirebilirsiniz? İşte detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Google Android Deprem Uyarı Sistemi Nedir? Google'ın geliştirdiği Android Deprem Uyarı Sistemi, cihazların donanımlarını bir sensör ağına dönüştürerek çalışıyor. Sistem, dünya genelindeki milyonlarca Android cihazdan toplanan verilerle, sismik aktiviteleri tespit edebiliyor. Eğer sistem bir deprem dalgası algılarsa, etkilenecek bölgedeki kullanıcılara birkaç saniyelik hayati bir uyarı gönderiyor. Bu birkaç saniyelik fark, insanların evlerinden çıkmaları, güvenli bir yere geçmeleri ya da kendilerini koruyacak bir pozisyona gelmeleri için yeterli olabiliyor.