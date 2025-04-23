iPhone deprem uyarısı nasıl açılır? Samsung, Xiaomi, Huawei Google Android deprem uyarı sistemi açma ekranı

Google'ın Android işletim sistemine entegre ettiği deprem uyarı sistemi Türkiye gibi deprem riski yüksek ülkelerde yaşayanlar için adeta bir hayat kurtarıcı. Tamamen ücretsiz olan bu özellik akıllı telefonların ivmeölçer donanımını kullanarak yer sarsıntılarını algılıyor ve kullanıcıları olası bir depremden saniyeler önce uyarıyor. Peki, bu sistemi nasıl aktif hale getirebilirsiniz? İşte detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
Google Android Deprem Uyarı Sistemi Nedir?
Google'ın geliştirdiği Android Deprem Uyarı Sistemi, cihazların donanımlarını bir sensör ağına dönüştürerek çalışıyor. Sistem, dünya genelindeki milyonlarca Android cihazdan toplanan verilerle, sismik aktiviteleri tespit edebiliyor. Eğer sistem bir deprem dalgası algılarsa, etkilenecek bölgedeki kullanıcılara birkaç saniyelik hayati bir uyarı gönderiyor.
Bu birkaç saniyelik fark, insanların evlerinden çıkmaları, güvenli bir yere geçmeleri ya da kendilerini koruyacak bir pozisyona gelmeleri için yeterli olabiliyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Deprem Uyarıları Telefonlarda Nasıl Açılır?
Android cihazınızda bu sistemi kullanıma açmak son derece basit. Aşağıdaki adımları takip ederek cihazınızı deprem algılama ağına dahil edebilir, uyarıları almaya başlayabilirsiniz:
Ayarlar menüsünü açın.
Arama çubuğuna "Konum" yazın ve çıkan seçeneğe dokunun.
Gelişmiş sekmesine ilerleyin.
Deprem Uyarıları başlığına dokunun.
Karşınıza çıkan sayfada Deprem Uyarıları seçeneğini aktif hale getirin.
Bu adımların ardından telefonunuz, olası bir sismik hareketlilikte sizi saniyeler önceden haberdar edebilecek konuma gelecektir.
Hassas Konum Özelliğini Unutmayın
Deprem uyarı sisteminin doğru ve zamanında çalışabilmesi için hassas konum özelliğinin açık olması gerekiyor. Konum ayarlarına girdikten sonra, "Hassas Konum" seçeneğini kontrol edin ve açık olduğundan emin olun. Bu sayede sistem, sizin bulunduğunuz konumu tam doğrulukla tespit ederek daha isabetli uyarılar gönderebilir.