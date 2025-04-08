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CHP'li Ekrem İmamoğlu cezaevinden Batı'ya bir kez daha yalvardı

İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Batı ülkelerine yalvarmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'ne mektup gönderen "suç örgütü lideri" Batı'da kendisine destek vermeyen ülkeleri tehdit etti.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 13:21 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 13:33
CHP’li Ekrem İmamoğlu cezaevinden Batı’ya bir kez daha yalvardı

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İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, cezaevinden yine yargıyı hedef aldı.

TÜRKİYE'Yİ BATI'YA ŞİKAYETE DEVAM
İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'ne mesaj gönderen İmamoğlu, hukuki olmayan sebeplerle tutuklu olduğunu iddia ederek, Türkiye'deki bağımsız yargı organlarını Batı'ya şikayet etti.

CHP'li Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi Batı'ya şikayet ediyor. (Yapay zeka)CHP'li Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi Batı'ya şikayet ediyor. (Yapay zeka)

İmamoğlu, "Bazı dostlarımızın sessizliğini ise üzülerek görüyoruz, not ediyoruz" diyerek Ankara'ya karşı kendi yanında yer almayan ülkeleri adeta tehdit etti.

ZİRVEYE KİMLER KATILDI?
Zirveye, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Reker, Almanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi Bölümü Direktörü Michael Reiffenstuel, Alman Şehirler Birliği Başkan Yardımcısı Henriette Reker ve Alman Başkonsolosu Regine Grienberge katıldı. Berlin Büyükşehir Başkanı Kai Wegner da video mesaj gönderdi. İBB Başkanvekilli Nuri Aslan ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na vekalet eden Zeydan Karalar da zirvede yer aldı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi Batı'ya şikayet ediyor. (Yapay zeka)CHP'li Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi Batı'ya şikayet ediyor. (Yapay zeka)

YİNE BATI'YA AĞLADI
İmamoğlu, Türkiye ve Almanya'nın yerel yönetimlerini bir araya getiren toplantıda bulunamama sebebini yolsuzluk değil siyasi olduğunu savundu. Soruşturma dosyasından kamuoyuna yansıyan kanıtları tıpkı kendisine yöneltilen sorularda olduğu gibi görmezden gelen İmamoğlu, "Çünkü hukuki değil, tamamen siyasi nedenlerle, hiçbir kanıta dayanmayan suçlamalarla tutsak edilmiş durumdayım. Sizlere Silivri'deki hücremden en sıcak sevgi ve selamlarımı tekrar gönderiyorum." diyerek Batılı ülkelere seslendi.

İBB'de milyarlarca liralık ihale vurgunuyla suçlanmasına rağmen kendisini demokrat ve halkçı olarak tanımlayan suç örgütü elebaşı, Batı'da kendisini desteklemeyen ülkelere de parmak salladı.

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SESSİZLİĞİ NOT EDİYORUZ
İmamoğlu mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Mücadele halk ile oligarklar, demokrasi ile tek adam rejimleri arasında yaşanacaktır. Tüm dünyada demokrasi bloğunu güçlendirmemizin daha barışçıl ve huzurlu bir gelecek için kritik önem taşıdığına inanıyorum. Türkiye'de başta gençler olmak üzere her kesimden yurttaşımız demokrasiye, adalete ve milli iradesine sahip çıkmak için sesini yükseltiyor. Tüm dünyada bu sese destek veren birçok ülke ve kent olduğunu görüyor, destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bazı dostlarımızın sessizliğini ise üzülerek görüyoruz, not ediyoruz."

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ÖZEL DE BU NASIL DOSTLUK DİYEREK MEKTUP YAZMIŞTI
İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasının ardından halkı sokaklara çağıran ve açıkça provoke etmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de CNN'den İngiliz BBC'ye ağlamıştı. BBC'ye konuşan Özel, açıkça İngiltere'nin Türkiye'ye müdahale etmesini istedi. CHP lideri bir de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a seslendi ve "Bu nasıl dostluk? Bu nasıl kardeşlik?" dedi.

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