CHP’li Ekrem İmamoğlu cezaevinden Batı’ya bir kez daha yalvardı

TÜRKİYE'Yİ BATI'YA ŞİKAYETE DEVAM İstanbul 'da düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'ne mesaj gönderen İmamoğlu, hukuki olmayan sebeplerle tutuklu olduğunu iddia ederek, Türkiye'deki bağımsız yargı organlarını Batı'ya şikayet etti.

ZİRVEYE KİMLER KATILDI? Zirveye, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Reker, Almanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi Bölümü Direktörü Michael Reiffenstuel, Alman Şehirler Birliği Başkan Yardımcısı Henriette Reker ve Alman Başkonsolosu Regine Grienberge katıldı. Berlin Büyükşehir Başkanı Kai Wegner da video mesaj gönderdi. İBB Başkanvekilli Nuri Aslan ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na vekalet eden Zeydan Karalar da zirvede yer aldı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi Batı'ya şikayet ediyor. (Yapay zeka) İmamoğlu, "Bazı dostlarımızın sessizliğini ise üzülerek görüyoruz, not ediyoruz" diyerek Ankara'ya karşı kendi yanında yer almayan ülkeleri adeta tehdit etti.

CHP'li Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi Batı'ya şikayet ediyor. (Yapay zeka)

YİNE BATI'YA AĞLADI

İmamoğlu, Türkiye ve Almanya'nın yerel yönetimlerini bir araya getiren toplantıda bulunamama sebebini yolsuzluk değil siyasi olduğunu savundu. Soruşturma dosyasından kamuoyuna yansıyan kanıtları tıpkı kendisine yöneltilen sorularda olduğu gibi görmezden gelen İmamoğlu, "Çünkü hukuki değil, tamamen siyasi nedenlerle, hiçbir kanıta dayanmayan suçlamalarla tutsak edilmiş durumdayım. Sizlere Silivri'deki hücremden en sıcak sevgi ve selamlarımı tekrar gönderiyorum." diyerek Batılı ülkelere seslendi.

İBB'de milyarlarca liralık ihale vurgunuyla suçlanmasına rağmen kendisini demokrat ve halkçı olarak tanımlayan suç örgütü elebaşı, Batı'da kendisini desteklemeyen ülkelere de parmak salladı.