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Özgür Özel bu kez de BBC’ye ağladı! Başbakan Starmer’a müdahale çağrısı: Bu nasıl dostluk

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasının ardından halkı sokaklara çağıran ve açıkça provoke etmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN’den sonra bu kez de BBC’ye ağladı. BBC’ye konuşan Özel, açıkça İngiltere’nin Türkiye’ye müdahale etmesini istedi. CHP lideri bir de İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a seslendi ve “Bu nasıl dostluk? Bu nasıl kardeşlik?” dedi.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 15:55 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 15:55
Özgür Özel bu kez de BBC’ye ağladı! Başbakan Starmer’a müdahale çağrısı: Bu nasıl dostluk

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından tutuklanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel halkı sokaklara çağırdı ve açıkça provokasyon çağrısı yaptı. Özel'in çağrısının ardından marjinal gruplar sokaklara dökülürken başta Saraçhane olmak üzere yurdun pek çok bölgesi türlü vandallığa sahne oldu.

ÖZEL BU KEZ DE BBC'YE AĞLADI

Saraçhane'de halkı provoke etmeye çalışan, CNN International'a konuşup Türkiye'yi şikayet eden Özel, bu kez de adeta BBC'ye yalvardı. Özel, BBC'ye verdiği röportajda "Terk edilmişlik hissediyoruz. Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane, AACHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane, AA

STARMER'A MÜDAHALE ÇAĞRISI: BU NASIL DOSTLUK?

CHP lideri İngiliz medya kuruluşuna verdiği röportajda İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın neden kendilerine destek vermediğini sordu ve şu ifadeleri kullandı:

(İngiltere Başbakanı Starmer'ın) Nasıl bir gerekçesi var, nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'ın bu konuda, herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız.

ABD'DEN DE MÜDAHALE İSTEDİ

Özel CNN International'a yaptığı konuşmada da ABD ile Türkiye'nin diyalog halinde olması gerektiğini söyledi ve "Görüşmeler Türkiye'yi demokrasi yoluna yeniden sokmayı sağlamalı." diyerek açıkça ABD'ye Türkiye'ye müdahale çağrısı yaptı.

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