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CHP'den "boykot" maskeli faşizanlık! 28 Şubatvari fişleme skandalı: Gökhan Ünver'e "Neden İmamoğlu'nu aklamadın" linci

Özgür Özel'in "yolsuzluğu aklama" maksadıyla yaptığı "boykot" çağrısı toplumsal bir kutuplaşmaya evrildi. CHP kendi kodlarında olan faşizan yüzünü bir kez daha gösterdi. Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı yapmayanlar baskıya uğradı. İsim isim fişlendi. CHP medyası ve troller linç girişiminde başı çekti. Gökhan Ünver "İmamoğlu ile ilgili paylaşım yapmadı" denip hedef gösterildi. CHP'li belediyeler teker teker Ünver'in gösterilerini iptal etti. CHP şürekasının hışmına uğrayan Ünver X hesabını kapatmak zorunda kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 16:53 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 13:29
CHP’den boykot maskeli faşizanlık! 28 Şubatvari fişleme skandalı: Gökhan Ünver’e Neden İmamoğlu’nu aklamadın linci

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Cumhuriyet Halk Partisi, yüz kızartıcı suçtan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için sokakları savaş alanına çevirdi.

İmamoğlu'nun imza attığı yolsuzluklarını desteklemeyenler ise bizzat Özgür Özel'in teşvikiyle düşman ilan edildi. "Boykot" adı altında yerli ve milli markalar hedefe kondu, fatura kahveci ve kitap zincirine kesildi.

CHP medyası ve trollerden ʺNeden İmamoğlu'nu aklamadınʺ linci (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)CHP medyası ve trollerden ʺNeden İmamoğlu'nu aklamadınʺ linci (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

BOYKOT MASKELİ KUTUPLAŞMA DENEMESİ

Öte yandan boykot maskeli kutuplaşma denemesi toplumun sinir uçlarıyla oynayan bir boyuta evrildi. Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı yapmayanlar baskıya uğradı. Fişlemeye varacak skandallar yaşandı. Birçok sanatçı ve sosyal medya fenomeni, CHP medyası ve trollerin linç girişiminden nasibini aldı.

CHP İmamoğlu paylaşımı yapmayanları fişliyor (Takvim.com.tr)CHP İmamoğlu paylaşımı yapmayanları fişliyor (Takvim.com.tr)

28 ŞUBATVARİ FİŞLEME SKANDALI

Özgür Özel'in çağrısı sonrası Instagram'da "cikalimtakipten" alan adlı "Takipten Çık" ismiyle bir sayfa açıldı.

Ekrem İmamoğlu lehine açıklama yapmayan sanatçıları linçlendi.

CHP İmamoğlu paylaşımı yapmayanları fişliyor (Takvim.com.tr)CHP İmamoğlu paylaşımı yapmayanları fişliyor (Takvim.com.tr)

Influencerlar için ayrı bir sayfa açıldı. Liste liste isim isim Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşım yapmayanlar fişlendi.

CHP'nin hedef gösterdiği Gökhan Ünver, X hesabını kapatmak zorunda kaldı (Takvim.com.tr)CHP'nin hedef gösterdiği Gökhan Ünver, X hesabını kapatmak zorunda kaldı (Takvim.com.tr)

HESAP KAPATTIRAN FAŞİZAN BASKI

O isimlerden biri de Instagram'da çektiği mizahi Reels videolarıyla günlük hayat ve iş hayatındaki bilinen sorunları gündeme getiren Gökhan Ünver oldu.

CHP şürekasının isim verip hedef gösterdiği Ünver, X hesabını kapatmak zorunda kaldı.

CHP Gökhan Ünver'i önce linç ettirdi sonra gösterilerini iptal ettirdi (Takvim.com.tr)CHP Gökhan Ünver'i önce linç ettirdi sonra gösterilerini iptal ettirdi (Takvim.com.tr)

Skandal bununla da sınırlı kalmadı.

CHP ÖNCE TROLLERE LİNÇ ETTİRDİ SONRA EKMEĞİNDEN ETTİ

CHP, trollerine sosyal medyada linç ettirdiği Gökhan Ünver'in gösterilerini de iptal etti.

CHP'li Avcılar, Küçükçekmece ve Bodrum Belediyeleri, Gökhan Ünver'i sahneye çıkarmayacağını duyurdu.


CHP Gökhan Ünver'i önce linç ettirdi sonra gösterilerini iptal ettirdi (Takvim.com.tr)CHP Gökhan Ünver'i önce linç ettirdi sonra gösterilerini iptal ettirdi (Takvim.com.tr)

"EKREM İMAMOĞLU İLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPMADI GÖSTERİNİ İPTAL EDİN"

Avcılar Belediyesi resmi hesabına yapılan "Ekrem İmamoğlu hakkında neden paylaşım yok? Gökhan Ünver gösterisini de iptal edin! AKP'li istemiyoruz ilçemizde" yorumuna "Bahse konu etkinlik iptal edilmiştir" diyerek yanıt verdi.

CHP'nin kültürel faşizanlığına tepki yağıyor (Takvim.com.tr)CHP'nin kültürel faşizanlığına tepki yağıyor (Takvim.com.tr)


CHP'nin kültürel faşizanlığına sosyal medyadan tepki yağdı.

"İKTİDARI DA ELEŞTİRİYORDU... İMAMOĞLU'NA TARAF OLMADIĞI İÇİN SUSTURULDU"

Bir X kullancısı, "İbretlik bir olay daha. Mizah içerikleri üreten Gökhan Ünver, CHP'den gördüğü baskı sebebiyle sosyal medya hesabını kapattı. İçeriklerini takip eden birisi olarak pek çok konuda iktidarı eleştirdiğini de söyleyebilirim. Ama bugün CHP onu, yeterince muhalif bulmadığı ve İmamoğlu'nun mahkeme sürecinde taraf olmadığı gerekçesi ile linç ederek susturdu" paylaşımında bulundu.

"CHP SUÇUNA ORTAK ARIYOR, HİÇ KİMSE CHP'NİN REZALETİNİ SAVUNMAK İSTEMİYOR"

Söz konusu paylaşımda "CHP toplumun her kesiminden birilerini suçuna ortak etmeye çalışıyor. Bu şartlarda hiç kimse CHP'nin gün geçtikçe daha çok ortaya çıkan rezaletini savunmak istemiyor ama CHP isim vererek ve insanları tehdit ederek hedef göstermeye başladı. Banka soygunu sırasında polis gelince, soyguncuların kaçmak için sivilleri rehin almasına benziyor bu durum. İmamoğlu'nun yolsuzluk davası yüzünden Gökhan Ünver neden hesabını kapatmak zorunda kalıyor yahu? Ne alaka?" ifadelerine yer verildi.

CHP'nin kültürel faşizanlığına tepki yağıyor (Takvim.com.tr)CHP'nin kültürel faşizanlığına tepki yağıyor (Takvim.com.tr)

"KARŞINIZDAKİ KİTLEYİ İYİ TANIYIN"

Bir başka X kullancısı CHP'nin liçn kültürünü örnek gösterip "Karşınızdaki kitleyi iyi tanıyın. Sırf kendi yolsuzluklarına destek vermedi diye komedyen Gökhan Ünver'i linç ettikleri yetmiyormuş gibi bir de adamın gösterilerini iptal ettirip ekmeğiyle oynuyorlar. Gökhan Ünver büyük ihtimalle muhalif birisi olmasına rağmen bunları yaşıyor" dedi.

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