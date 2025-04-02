CHP Gökhan Ünver'i önce linç ettirdi sonra gösterilerini iptal ettirdi (Takvim.com.tr)
Skandal bununla da sınırlı kalmadı.
CHP ÖNCE TROLLERE LİNÇ ETTİRDİ SONRA EKMEĞİNDEN ETTİ
CHP, trollerine sosyal medyada linç ettirdiği Gökhan Ünver'in gösterilerini de iptal etti.
CHP'li Avcılar, Küçükçekmece ve Bodrum Belediyeleri, Gökhan Ünver'i sahneye çıkarmayacağını duyurdu.
CHP Gökhan Ünver'i önce linç ettirdi sonra gösterilerini iptal ettirdi (Takvim.com.tr)
"EKREM İMAMOĞLU İLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPMADI GÖSTERİNİ İPTAL EDİN"
Avcılar Belediyesi resmi hesabına yapılan "Ekrem İmamoğlu hakkında neden paylaşım yok? Gökhan Ünver gösterisini de iptal edin! AKP'li istemiyoruz ilçemizde" yorumuna "Bahse konu etkinlik iptal edilmiştir" diyerek yanıt verdi.
CHP'nin kültürel faşizanlığına tepki yağıyor (Takvim.com.tr)
CHP'nin kültürel faşizanlığına sosyal medyadan tepki yağdı.
"İKTİDARI DA ELEŞTİRİYORDU... İMAMOĞLU'NA TARAF OLMADIĞI İÇİN SUSTURULDU"
Bir X kullancısı, "İbretlik bir olay daha. Mizah içerikleri üreten Gökhan Ünver, CHP'den gördüğü baskı sebebiyle sosyal medya hesabını kapattı. İçeriklerini takip eden birisi olarak pek çok konuda iktidarı eleştirdiğini de söyleyebilirim. Ama bugün CHP onu, yeterince muhalif bulmadığı ve İmamoğlu'nun mahkeme sürecinde taraf olmadığı gerekçesi ile linç ederek susturdu" paylaşımında bulundu.
"CHP SUÇUNA ORTAK ARIYOR, HİÇ KİMSE CHP'NİN REZALETİNİ SAVUNMAK İSTEMİYOR"
Söz konusu paylaşımda "CHP toplumun her kesiminden birilerini suçuna ortak etmeye çalışıyor. Bu şartlarda hiç kimse CHP'nin gün geçtikçe daha çok ortaya çıkan rezaletini savunmak istemiyor ama CHP isim vererek ve insanları tehdit ederek hedef göstermeye başladı. Banka soygunu sırasında polis gelince, soyguncuların kaçmak için sivilleri rehin almasına benziyor bu durum. İmamoğlu'nun yolsuzluk davası yüzünden Gökhan Ünver neden hesabını kapatmak zorunda kalıyor yahu? Ne alaka?" ifadelerine yer verildi.
CHP'nin kültürel faşizanlığına tepki yağıyor (Takvim.com.tr)
"KARŞINIZDAKİ KİTLEYİ İYİ TANIYIN"
Bir başka X kullancısı CHP'nin liçn kültürünü örnek gösterip "Karşınızdaki kitleyi iyi tanıyın. Sırf kendi yolsuzluklarına destek vermedi diye komedyen Gökhan Ünver'i linç ettikleri yetmiyormuş gibi bir de adamın gösterilerini iptal ettirip ekmeğiyle oynuyorlar. Gökhan Ünver büyük ihtimalle muhalif birisi olmasına rağmen bunları yaşıyor" dedi.