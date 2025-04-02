CHP'nin kültürel faşizanlığına tepki yağıyor (Takvim.com.tr)





CHP'nin kültürel faşizanlığına sosyal medyadan tepki yağdı.



"İKTİDARI DA ELEŞTİRİYORDU... İMAMOĞLU'NA TARAF OLMADIĞI İÇİN SUSTURULDU"



Bir X kullancısı, "İbretlik bir olay daha. Mizah içerikleri üreten Gökhan Ünver, CHP'den gördüğü baskı sebebiyle sosyal medya hesabını kapattı. İçeriklerini takip eden birisi olarak pek çok konuda iktidarı eleştirdiğini de söyleyebilirim. Ama bugün CHP onu, yeterince muhalif bulmadığı ve İmamoğlu'nun mahkeme sürecinde taraf olmadığı gerekçesi ile linç ederek susturdu" paylaşımında bulundu.



"CHP SUÇUNA ORTAK ARIYOR, HİÇ KİMSE CHP'NİN REZALETİNİ SAVUNMAK İSTEMİYOR"



Söz konusu paylaşımda "CHP toplumun her kesiminden birilerini suçuna ortak etmeye çalışıyor. Bu şartlarda hiç kimse CHP'nin gün geçtikçe daha çok ortaya çıkan rezaletini savunmak istemiyor ama CHP isim vererek ve insanları tehdit ederek hedef göstermeye başladı. Banka soygunu sırasında polis gelince, soyguncuların kaçmak için sivilleri rehin almasına benziyor bu durum. İmamoğlu'nun yolsuzluk davası yüzünden Gökhan Ünver neden hesabını kapatmak zorunda kalıyor yahu? Ne alaka?" ifadelerine yer verildi.