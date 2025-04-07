CHP’li Ekrem İmamoğlu yolsuzlukla ilgili her soruya “muhatap almıyorum” dedi tahliye talep etti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) içinde 560 milyar TL'lik dev bir yolsuzluk ağı ortaya çıkarıldı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) içinde 560 milyar TL'lik dev bir yolsuzluk ağı ortaya çıkarıldı.
CHP'li delegelere yapılan para dağıtımları, naylon faturalarla aklanan paralar, usulsüz ihaleler hatta paradan kuleler derken, Ekrem İmamoğlu ve etrafındaki yakın isimler, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.
121 SAYFALIK İFADENİN ÖZETİ: "MUHATAP ALMIYORUM"
İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 saat 15 dakika boyunca 121 sayfalık ifadesinde kendisine yöneltilen soruları "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum" şeklinde yanıtlamıştı.
Hatta İmamoğlu polisteki ifadesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı raporlara ilişkin de açıklama yapmadı. Daha sonra Ekrem İmamoğlu, bazı sorulara cevap vermediği için tekrar açıklama yapıp yapmayacağının sorulması üzerine "Hayır." cevabını vermişti.
SAVUNMA YOK TAHLİYE TALEBİ VAR!
Ekrem İmamoğlu sorgusunda net bir savunma yapmamasına rağmen avukatları İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesine dilekçe sunarak, tahliye talebinde bulundu.
Raporların kişilere ilişkin malvarlığı, banka hareketleri, şirket kayıtları gibi tespitlere yönelik olduğu, herhangi bir hukuki değerlendirme içermediği ve düzenlenmesinde acele edildiği öne sürülen dilekçede, bu nedenle bir kısım maddi tespitlerin eksik ve hatalı yapıldığı savunuldu.
Dilekçede, Ekrem İmamoğlu'na soruşturma aşaması ile hakimlik sorgusunda rapordaki tespitlerden hangilerinin, ne şekilde, hangi suçu oluşturduğuna ilişkin açıklamada bulunulmadığı ve bu yönde bir soru sorulmadığı iddialarına yer verildi.
İmamoğlu hakkındaki tutukluluk kararının kaldırılması ve tahliyesine karar verilmesi istenen dilekçede, tutukluluğun devamına karar verilmesi halinde dosyanın, itirazın incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesi talep edildi.