Kılıçdaroğlu ne dedi İmamoğlu ne planlıyor? CHP’den kulisler TAKVİM’e özel açıklamalar: Oy vermeyen delegeler bile Kemal Bey için çalışıyor

Kemal Kılıçdaroğlu ve 35.Dönem CHP PM Üyesi Ferihan Karasu (Takvim.com.tr)





FERİHAN KARASU: "KEMAL BEY'İN GELMESİNİ İSTİYORUM"



35.Dönem CHP PM Üyesi Ferihan Karasu, "Kemal Bey'in dönmesini isteyen çok yoğun bir grup var. Kurultay delegesi ve ya olmayan bu grup içerisinde. Kemal Bey'in tekrar partiye dönmesi için, yeniden toparlayıp kendi deyimiyle "Güvenli limana çekip" sonra gitmesi için bir çalışma yürütülüyor" değerlendirmesinde bulundu.



"Kemal Bey'in gelmesini isteyenlerden biri de benim" diyen Karasu, "Önemli olan Kemal Bey'in bu talebi kabul edip etmemesi. "Ben her zaman aday gösterildim, hiçbir zaman aday olmadım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun delegelerden bir beklentisi var gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.



"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYEN DELEGELER ŞİMDİ KILIÇDAROĞLU DÖNSÜN DİYE ÇALIŞIYOR"



Ferihan Karasu, 38. Olağan Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen birçok delegenin pişman olduğunu şu an Kılıçdaroğlu'nun dönmesi için çalıştığını söyledi.



Karasu şu ifadeleri kullandı:



Bizim partimizde bir görev verildiği zaman kabul edilir. Kurultay partinin en üst kurumudur. Kurultay delegeleri çoğunlukla "Biz seni istiyoruz, size ihtiyacımız var" derse Kemal Bey ya da başka biri... Bunu reddetme lüksü de yoktur. Bu bir parti görevidir. Yani Kemal Bey böyle bir talep olursa kabul eder. Belirli bir sayı olursa o kurultayı kazanabileceği bir rakam çıkarsa kabul eder.



38. Kurultayda Kemal Bey'e oy vermeyen birçok kurultay delegesinin şu an aktif bir biçimde Kemal Bey'in dönmesi için çalıştığını biliyorum.



BLOK LİSTE TEPKİSİ



Bir de böyle bu kurultayın daha dar mekanlarda yapılmasına tepki var. Blok listeyle çıkılacak denilmesine tepki var. Bu CHP'ye yakışmayan bir durumdur. Çarşaf liste her zaman sadece kurultayda değil ilçelere kadar esastır aslında.