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Kılıçdaroğlu ne dedi İmamoğlu ne planlıyor? CHP'den kulisler TAKVİM'e özel açıklamalar: Oy vermeyen delegeler bile Kemal Bey için çalışıyor

CHP olağanüstü kurultay öncesi hareketli günlerden geçiyor. Adına toplanan imzalara kayıtsız kalmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Delegelerden talep gelirse itiraz etmem" dediği öğrenildi. CHP'ye yakın kaynaklar İmamoğlu'nun ekibinin "Cezaevindeki Genel Başkan" formülü üzerinde çalıştığını aktarırken Özgür Özel kurultayda güç tazeleme hesapları yapıyor. Bu bağlamda Takvim.com.tr, CHP'li isimler ve Kılıçdaroğlu'na yakın simaların nabzını tuttu. Mehmet Sevigen "Kılıçdaroğlu 600'ü görmeden aday olmaz" dedi. Tolgahan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 500 imzayı bulması durumunda kurultayı alacağını söyledi. "Kemal Bey gelmeli" diyen Ferihan Karasu ise "38. Kurultayda Kemal Bey'e oy vermeyen birçok delege şu an aktif olarak Kemal Bey'in dönmesi için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 14:17
Kılıçdaroğlu ne dedi İmamoğlu ne planlıyor? CHP’den kulisler TAKVİM’e özel açıklamalar: Oy vermeyen delegeler bile Kemal Bey için çalışıyor

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem olağanüstü kurultay.

Mahkemelik olan 38. Olağan Kurultay ve İstanbul İl Kongresi'ndeki "şaibe" iddialarının gölgesinde delegeler 6 Nisan'da Ankara'da sandık başına gidecek.

21. Olağanüstü Kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken bir adım geldi.

Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı (Takvim.com.tr)Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı (Takvim.com.tr)

KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK SİNYALİ

SÖZCÜ'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması" beyanında bulunarak topu delegelere attı. Kılıçdaroğlu'un "demokratik kurultay" vurgusu yapması çokça konuşuldu.

CHP delegeleri Kemal Kılıçdaroğlu'na ʺGeri dön görevi devralʺ çağrısında bulunarak imza kampanyası başlattı (Takvim.com.tr)CHP delegeleri Kemal Kılıçdaroğlu'na ʺGeri dön görevi devralʺ çağrısında bulunarak imza kampanyası başlattı (Takvim.com.tr)

DELEGELER İMZA TOPLUYOR: "GEMİYİ GÜVENLİ LİMANA TAŞIMA SORUMLULUĞU ALMAKTAN KAÇINAMAZSINIZ"

Bir grup CHP delegesi Kemal Kılıçdaroğlu'na "Geri dön görevi devral" çağrısında bulunarak imza kampanyası başlattı. Kılıçdaroğlu'nu "göreve çağırma" bildirisi yayımlandı.

İlgili bildiride "Biz aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve ve sorumluluğa davet ediyoruz. 5 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Kurultayda gemiyi güvenli limana taşıma sorumluluğu almaktan kaçınamazsınız. Biz CHP Kurultay delegeleri olarak sizi göreve davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sürece müteakip 553 delegenin imzasının toplandığı söylense de bu rakam teyit edilemedi.




KILIÇDAROĞLU'NUN "DELEGELERDEN BÖYLE BİR TALEP GELİRSE İTİRAZ ETMEM" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Takvim.com.tr'nin CHP kulislerinden edindiği bilgiye göre; Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP delegelerinin kendisini göreve çağırmasını ciddiye aldığı, yeterli imza toplanması halinde olağanüstü kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı konuşuluyor. Bizzat "Delegelerden böyle bir talep gelirse itiraz etmem" dediği söyleniyor.

Olağanüstü kurultay öncesi CHP'deki mevcut konjonktüre 3 boyutlu bakmakta da fayda var. Kılıçdaroğlu'nun delegelerden talep gelirse aday olmasının konuşulduğu ortamda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun atacağı adımlar da merak konusu.

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk suçundan hüküm giyip Silivri Cezaevi'ne gönderildi (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu yolsuzluk suçundan hüküm giyip Silivri Cezaevi'ne gönderildi (Takvim.com.tr)



İMAMOĞLU'NUN EKİBİ "CEZAEVİNDEKİ GENEL BAŞKAN" MODELİ ÜZERİNDE DURUYOR

CHP'ye yakın kaynaklar, Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı ve yakın çevresinin "Cezaevindeki Genel Başkan" modeli üzerinde durduğunu aktardı. İmamoğlu için "Mandela" algısı işlenip mezkur suçlar, devam eden yargı süreci ve iptal edilen usulsüz diploma perdelenmek istendi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN PLANI NE?

Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultayda kendisini vesayet olarak gördüğü odaklardan kurtulup güç tazeleme planları yaptığı konuşuluyor. Hem delegelerin Kılıçdaroğlu için imza toplamasına hem de İmamoğlu için düşünülen "Cezaevindeki Genel Başkan" modeline karşı çıktığı ifade ediliyor.

Mehmet Sevigen: ʺKemal Bey 600 imzayı bulmadan aday olmazʺ (Takvim.com.tr)Mehmet Sevigen: ʺKemal Bey 600 imzayı bulmadan aday olmazʺ (Takvim.com.tr)


Bu bağlamda Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren, CHP'li isimler ve Kılıçdaroğlu'na yakın simaların nabzını tuttu.

MEHMET SEVİGEN: KILIÇDAROĞLU 600 İMZAYI GÖRMEDEN ADAY OLMAZ

Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, delegelerin imza toplayıp "Gel" demesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun bundan kaçmayacağını dile getirdi.

"Kemal Bey 600 imzayı bulmadan aday olmaz" diyen Sevigen, "İmza toplanırsa delegeler de "Gelin" derse ondan da kaçmaz yani. Ama 600 imzayı görmeden partiyi bir sarsıntıya sokacağını sanmıyorum. "Ben hiçbir zaman adaylığımı ilan etmedim" diyor. Yani "Bulun imzayı geleyim kardeşim" diyor. İstanbul Kongresi'nin kararını beklemek lazım.

Kemal Kılıçdaroğlu ve 35.Dönem CHP PM Üyesi Ferihan Karasu (Takvim.com.tr)Kemal Kılıçdaroğlu ve 35.Dönem CHP PM Üyesi Ferihan Karasu (Takvim.com.tr)


FERİHAN KARASU: "KEMAL BEY'İN GELMESİNİ İSTİYORUM"

35.Dönem CHP PM Üyesi Ferihan Karasu, "Kemal Bey'in dönmesini isteyen çok yoğun bir grup var. Kurultay delegesi ve ya olmayan bu grup içerisinde. Kemal Bey'in tekrar partiye dönmesi için, yeniden toparlayıp kendi deyimiyle "Güvenli limana çekip" sonra gitmesi için bir çalışma yürütülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Kemal Bey'in gelmesini isteyenlerden biri de benim" diyen Karasu, "Önemli olan Kemal Bey'in bu talebi kabul edip etmemesi. "Ben her zaman aday gösterildim, hiçbir zaman aday olmadım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun delegelerden bir beklentisi var gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYEN DELEGELER ŞİMDİ KILIÇDAROĞLU DÖNSÜN DİYE ÇALIŞIYOR"

Ferihan Karasu, 38. Olağan Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen birçok delegenin pişman olduğunu şu an Kılıçdaroğlu'nun dönmesi için çalıştığını söyledi.

Karasu şu ifadeleri kullandı:

Bizim partimizde bir görev verildiği zaman kabul edilir. Kurultay partinin en üst kurumudur. Kurultay delegeleri çoğunlukla "Biz seni istiyoruz, size ihtiyacımız var" derse Kemal Bey ya da başka biri... Bunu reddetme lüksü de yoktur. Bu bir parti görevidir. Yani Kemal Bey böyle bir talep olursa kabul eder. Belirli bir sayı olursa o kurultayı kazanabileceği bir rakam çıkarsa kabul eder.

38. Kurultayda Kemal Bey'e oy vermeyen birçok kurultay delegesinin şu an aktif bir biçimde Kemal Bey'in dönmesi için çalıştığını biliyorum.

BLOK LİSTE TEPKİSİ

Bir de böyle bu kurultayın daha dar mekanlarda yapılmasına tepki var. Blok listeyle çıkılacak denilmesine tepki var. Bu CHP'ye yakışmayan bir durumdur. Çarşaf liste her zaman sadece kurultayda değil ilçelere kadar esastır aslında.

Tolgahan Erdoğan: ʺKılıçdaroğlu 500 imzayı bulursa kurultayı alırʺ (Takvim.com.tr)Tolgahan Erdoğan: ʺKılıçdaroğlu 500 imzayı bulursa kurultayı alırʺ (Takvim.com.tr)


TOLGAHAN ERDOĞAN: KILIÇDAROĞLU 500 İMZAYI BULURSA KURULTAYI ALIR

"Şaibe" ile anılan CHP kurultayının en önemli tanığı Tolgahan Erdoğan "Kılıçdaroğlu 500 imzayı bulursa kurultayı alır" dedi.

"Delegelerin gruplar halinde Kemal Kılıçdaroğlu için imza topladığını duyduk" diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim" açıklamasıyla topu delegelere attığını söyledi.


CHPde Kemal Kılıçdaroğlu paniği: Aday gösterecek delegeleri partiden ihraç etmek lazımCHPde Kemal Kılıçdaroğlu paniği: Aday gösterecek delegeleri partiden ihraç etmek lazım

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