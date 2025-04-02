CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu paniği: Aday gösterecek delegeleri partiden ihraç etmek lazım

KILIÇDAROĞLU TOPU DELEGEYE ATTI! İMZA TOPLANIYOR...

Parti içi kaynaklar, bir grup delegenin Kılıçdaroğlu'nu yeniden genel başkanlığa aday göstermek için imza topladığını iddia ederken Kılıçdaroğlu da CHP yandaşı Sözcü'ye yaptığı açıklamada delegeleri işaret ederek, "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları imza ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyor (X)

Bu kapsamda eğer yeterli imza sağlanırsa, 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayda Kılıçdaroğlu'nun aday olması gündeme gelebilir...