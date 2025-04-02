CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu paniği: Aday gösterecek delegeleri partiden ihraç etmek lazım

KILIÇDAROĞLU TOPU DELEGEYE ATTI! İMZA TOPLANIYOR...
Parti içi kaynaklar, bir grup delegenin Kılıçdaroğlu'nu yeniden genel başkanlığa aday göstermek için imza topladığını iddia ederken Kılıçdaroğlu da CHP yandaşı Sözcü'ye yaptığı açıklamada delegeleri işaret ederek, "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları imza ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyor (X)
Bu kapsamda eğer yeterli imza sağlanırsa, 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayda Kılıçdaroğlu'nun aday olması gündeme gelebilir...
CHP'DE KILIÇDAROĞLU PANİĞİ BAŞLADI
Kılıçdaroğlu'nun hamleleri, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu destekçilerini panikletti.
Ekrem İmamoğlu yandaşı T24 yazarı Yalçın Doğan yine CHP yandaşı TELE1'de yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ve yandaşlarını hedefe koydu.
Doğan, "Kurultayda 15-20 kişi çıkıp Kılıçdaroğlu'nu aday gösterirse o gösterenleri ihraç etmek lazım.." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle biline CHP yandaşı Can Ataklı ise ʺ400 kişi destek verirse ne yapacağızʺ dedi.
Bir panik de CHP'nin kanalı Halk TV'de yaşandı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylık iddiasını internet sitesinde manşete taşıyan Halk TV, "Artık yeter" diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasını istedi.