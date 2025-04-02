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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu paniği: Aday gösterecek delegeleri partiden ihraç etmek lazım

Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultay öncesi hareketli günlerden geçiyor. Bir grup delege Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırıp imza toplamaya başladı. "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim" diyerek topu delegelere atan Kılıçdaroğlu ise adaylığa yeşil ışık yaktı. CHP'de Kılıçdaroğlu paniği başladı. Ekrem İmamoğlu yandaşı T24 yazarı Yalçın Doğan ""Kurultayda Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek delegeleri partiden ihraç etmek lazım.." derken Halk TV ise "Yeter artık" manşeti attı.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 12:45 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 12:45
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu paniği: Aday gösterecek delegeleri partiden ihraç etmek lazım

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Cumhuriyet Halk Partisi yine krizlerle gündemde...

Şaibe iddialarının konuşulduğu kurultayda koltuğu oturan Genel Başkan Özgür Özel'in "kayyum" korkusuyla aldığı "olağanüstü kurultay" kararının ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş vaziyette.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAY MI OLUYOR?
Koltuğu Özgür Özel'e kaptırmasının ardından ofis kurup "paralel genel merkez" oluşturan ve parti yönetimine en sert eleştirileri getiren daha da önemlisi 38. Olağan kurultaydaki şaibe iddialarını "Sükut ikrardan gelir. Demek ki bir şey var" diyerek destekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamleleri dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu, özellikle CHP'nin olağanüstü kurultay kararının ardından medya önüne sıkça çıkarak siyasi varlığını hissettirmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri'de sık sık Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyaretler de adaylık planının bir parçası olarak yorumlanıyor (Fotoğraf: AA)Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri'de sık sık Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyaretler de adaylık planının bir parçası olarak yorumlanıyor (Fotoğraf: AA)

KILIÇDAROĞLU TOPU DELEGEYE ATTI! İMZA TOPLANIYOR...
Parti içi kaynaklar, bir grup delegenin Kılıçdaroğlu'nu yeniden genel başkanlığa aday göstermek için imza topladığını iddia ederken Kılıçdaroğlu da CHP yandaşı Sözcü'ye yaptığı açıklamada delegeleri işaret ederek, "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları imza ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyor (X)Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları imza ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyor (X)

Bu kapsamda eğer yeterli imza sağlanırsa, 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayda Kılıçdaroğlu'nun aday olması gündeme gelebilir...

CHPde kurultay savaşı! Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı: Silivride İmamoğlu ile Özgür Özeli yeme pazarlığı mı?CHPde kurultay savaşı! Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı: Silivride İmamoğlu ile Özgür Özeli yeme pazarlığı mı?

CHP'DE KILIÇDAROĞLU PANİĞİ BAŞLADI
Kılıçdaroğlu'nun hamleleri, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu destekçilerini panikletti.

Ekrem İmamoğlu yandaşı T24 yazarı Yalçın Doğan yine CHP yandaşı TELE1'de yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ve yandaşlarını hedefe koydu.

Doğan, "Kurultayda 15-20 kişi çıkıp Kılıçdaroğlu'nu aday gösterirse o gösterenleri ihraç etmek lazım.." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle biline CHP yandaşı Can Ataklı ise ʺ400 kişi destek verirse ne yapacağızʺ dedi.Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle biline CHP yandaşı Can Ataklı ise ʺ400 kişi destek verirse ne yapacağızʺ dedi.

Bir panik de CHP'nin kanalı Halk TV'de yaşandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık iddiasını internet sitesinde manşete taşıyan Halk TV, "Artık yeter" diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasını istedi.

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