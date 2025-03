Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "yolsuzluk" tepkisi: Turpların büyükleri daha heybeden dökülmedi! | Çalan da şikayet eden de CHP'li

Ramazan bayramınızı şimdiden yürekten tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek günler hürmetine bizleri bereketi ile kuşatmasını, zulüm altındaki kardeşlerimizi bir an önce refaha kavuşturmasını niyaz ediyorum.

Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Toplantımıza teşrif eden genç kardeşlerime hoş geldin diyor, teveccühü için teşekkür ediyorum.

Kuruluşundan bu güne AK Parti'ye gönül vermiş, katkıda bulunmuş yol arkadaşlarıma sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Geçtiğimiz günlerde önceki dönem vekillerimizle yaptığımız iftarda söylediğim gibi AK Parti'de 'eski' diye bir kavrama yer yoktur. Bağlılığını muhafaza eden herkes ezeli ve ebedi AK Partilidir. Asıl olan bu şuurla tüm insanlığa hizmet etmek ve kalplerde kalıcı yer edinmektir. Cumhuriyet tarihinin milletimizden en çok teveccüh gören, her alanda eşsiz hizmetler veren bir partiye de başka türlüsü yakışmaz. Biz milletimiz ile gönül bağını güçlendirmeye çalıştıkça birileri nifak çıkarma peşinde koştu. Bazıları ideolojik saplantılardan kaynaklanıyor. Kendileri de bunu anladı ama hata yaptık demediler. Ülkeyi sömürenlerin soygun çarkılarını bozmamızdan kaynaklanıyordu. 23 yıl boyunca en büyük tepkiyi bunlardan gördük. Kimi zaman Gazi Mustafa Kemal'i kimi zaman batıyı kimi zaman köken ve mezhep istismar eden bu yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi. Türkiye'ye düşmanlık besleyenler bunları tepe tepe kullandı. Beşinci kol faaliyetlerinin bu kadar yaygın kullanılmasının sebeplerden biri kendi çıkarını önde tutan köksüzlerin sayıca fazla olmasıdır. Bu ülkeye ne sağladıysak bunların ihanetine rağmen başardık. Dimdik ayakta geçirdik ama kaos planı olanları da ,FETÖ ihanetine piyonluk yapıp tanklarına alkış tutanları da asla unutmadık.

MİLLETE PUSU KURANLAR HESAP VERECEK

Başları her sıkıştığında ülkemize uluslararası müdahale çağrısı bulunanları, her fırsatta inanç köken sosyal farklılıklar üzerinden milleti birbirine düşürmeye çalışanları, bizi gayrimeşru yollarla alt etmeye gayret edenleri, ülkeyi ve milleti ateşe atacak kadar gözü dönmüşleri unutmadık unutmuyoruz. Milletimiz bunları gereğinde hesabı sorulmak üzere belleğine tek tek kaydetti. Milli iradeye yönelik ihanetlerin hesabı hukuk önünde tek tek sorulmuştur. Bundan sonra da Türkiye ekonomisine, milletin refahına yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır. Milletin kardeşliğine pusu kuranlar eninde sonunda adalete hesap verecek. Bunun adı kör düşmanlık değil, milli iradenin gereğidir.