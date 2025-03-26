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Başkan Erdoğan TBMM’de izletti: Ana muhalefet partisi haramilerin oyuncağı haline geldi
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Başkan Erdoğan TBMM'de izletti: Ana muhalefet partisi haramilerin oyuncağı haline geldi

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 16:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin İstanbul merkezli kurduğu yolsuzluk çarkının deşifre olduğuna dikkat çeken Erdoğan boykot ve sokak çağrısıyla marjinal grupları sokağa döken Özgür Özel'i de yerden yere vurdu. İktidarın ülke için attığı adımlara ve muhalefetin kaos tetikçiliğine dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye’nin ana muhalefet partisinin marjinal sol örgütlerin, millete hakaret eden ağzı bozuk tiplerin, belediyeleri soyup soğana çeviren haramilerin oyuncağı haline gelmesi bizi gerçekten rahatsız ediyor." dedi.

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