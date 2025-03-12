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Abdi geri adım attı: YPG teslim oldu!

ABD’nin güdümündeki YPG, kendini feshetti. Suriye Ordusu’na katılmaya “Evet” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mart 2025
Abdi geri adım attı: YPG teslim oldu!

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile PKK-YPG'nin de içinde olduğu SDG'nin sözde Komutanı Mazlum Kobani, Şam'da bir araya geldi. İmzalanan anlaşmaya göre, tüm sivil ve askeri kurumlar, sınır kapıları, havaalanları, petrol ve doğalgaz sahaları dahil olmak üzere merkezi yönetimin kontrolüne geçeceği öğrenildi.

Ülke genelinde ateşkes ilan edilirken, tüm Suriyelilere siyasi süreçte temsil ve katılım hakkının tanınacağı bildirildi. Kobani'nin anlaşma için önce ABD helikopteri ile Katar'daki USCentcom'a gittiği, oradan icazet aldıktan sonra Şam'a geldiği kaydedildi.

ÇAĞRIYA UYDUK!
PYD Dış İlişkiler Sözcüsü Salih Muslim, anlaşmanın Öcalan'ın kendilerine ulaşan mektubuyla uyumlu olduğunu belirtti. "O mektup bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yani biz o mektupta söylenenlerin dışında değiliz" dedi.

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