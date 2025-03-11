YPG teslim oldu "teröristan" isteyen İsrail kaybetti! Derin Amerika, CIA ve MOSSAD Suriye'de tokat yedi... Ankara kantonculuk oynatmadı

İmralı'dan gelen mektup ve "Tüm gruplar silah bıraksın"
çağrısını takmayan, son ana kadar bir umut ABD ve İsrail'e "Bizi bırakmayın"
diye yalvaran YPG
teslim oldu.
Suriye
Devlet Başkanı Ahmed Şara
ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, YPG/SDG'nin Suriye'den tasfiyesi için 8 maddelik anlaşma imzaladı. Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'nin devlet kurumlarına katılacağını duyurdu.
İlgili metinde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır." maddesine yer verildi.
YPG teslim oldu, tasfiye süreci başladı (Takvim.com.tr)
Metinde öne çıkan diğer ifadeler ise şöyle:
Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanması
Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesi.
Suriye devletinin, Esed rejiminin kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesine destek verilmesi, bölünme çağrıları, nefret söylemi ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne yayma girişimlerinin reddedilmesi.
Yürütme komitelerinin, anlaşmanın bu yılın sonunu aşmayacak şekilde uygulanması için çalışması.
YPG sözcüsü Ferhad Şami (Takvim.com.tr)
ANLAŞMA SONRASI YPG'DEN "HASEKE" PROVOKASYONU
Anlaşma sonrası YPG kanadından süreci sabote edecek ilk açıklama geldi.
YPG sözcüsü Ferhad Şami "Şam güçlerinin Haseke'ye gireceği bilgisi yanlış. Sadece sınıra konuşlandırılacaklar" ifadelerini kullandı. Ancak anlaşma Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesini öngörüyor.
Şami, "YPG ile Suriye yönetimi arasında bugün alınan kararlarda Amerikalıların oynadığı rol çok önemli. Ancak bu sürecin son adımı değil, ilk adımı" dedi. Bilindiği üzere ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Michael Erik Kurilla, günler önce Haseke'de Mazlum Abdi ile görüşmüştü.