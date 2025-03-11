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YPG teslim oldu "teröristan" isteyen İsrail kaybetti! Derin Amerika, CIA ve MOSSAD Suriye'de tokat yedi... Ankara kantonculuk oynatmadı

YPG'yi Suriye'den tasfiye edecek sürecin imzaları atıldı. Emperyal terör baronlarının hayalini kurduğu "Teröristan" planı yerle bir oldu. İsrail, Joe Biden, İran ve başını Fransa'nın çektiği birtakım "küçük" Avrupa devleti "Kaybedenler Kulübü" listesine adını yazdırdı. Suriye'de İsrail-YPG ittifakı isteyen derin Amerika ve CIA'in sinsi planları elinde patladı. "Türkiye düşmanlarının aklı ile iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleri ile karşılaşır" diyen Başkan Erdoğan haklı çıktı. Ankara, bölgede kantonculuk oynatılmasına izin vermedi.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 07:15 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 07:50
YPG teslim oldu teröristan isteyen İsrail kaybetti! Derin Amerika, CIA ve MOSSAD Suriye’de tokat yedi... Ankara kantonculuk oynatmadı

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İmralı'dan gelen mektup ve "Tüm gruplar silah bıraksın" çağrısını takmayan, son ana kadar bir umut ABD ve İsrail'e "Bizi bırakmayın" diye yalvaran YPG teslim oldu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, YPG/SDG'nin Suriye'den tasfiyesi için 8 maddelik anlaşma imzaladı. Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'nin devlet kurumlarına katılacağını duyurdu.
YPG teslim oldu: Ferhat Abdi Şahin ve Ahmed Şara anlaşma imzaladı

İlgili metinde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır." maddesine yer verildi.

YPG teslim oldu, tasfiye süreci başladı (Takvim.com.tr)YPG teslim oldu, tasfiye süreci başladı (Takvim.com.tr)

Metinde öne çıkan diğer ifadeler ise şöyle:

Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanması

Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesi.

Suriye devletinin, Esed rejiminin kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesine destek verilmesi, bölünme çağrıları, nefret söylemi ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne yayma girişimlerinin reddedilmesi.

Yürütme komitelerinin, anlaşmanın bu yılın sonunu aşmayacak şekilde uygulanması için çalışması.

YPG sözcüsü Ferhad Şami (Takvim.com.tr)YPG sözcüsü Ferhad Şami (Takvim.com.tr)


ANLAŞMA SONRASI YPG'DEN "HASEKE" PROVOKASYONU

Anlaşma sonrası YPG kanadından süreci sabote edecek ilk açıklama geldi.

YPG sözcüsü Ferhad Şami "Şam güçlerinin Haseke'ye gireceği bilgisi yanlış. Sadece sınıra konuşlandırılacaklar" ifadelerini kullandı. Ancak anlaşma Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesini öngörüyor.

Şami, "YPG ile Suriye yönetimi arasında bugün alınan kararlarda Amerikalıların oynadığı rol çok önemli. Ancak bu sürecin son adımı değil, ilk adımı" dedi. Bilindiği üzere ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Michael Erik Kurilla, günler önce Haseke'de Mazlum Abdi ile görüşmüştü.

İsrail'in teröristan planı çöp oldu (Takvim.com.tr)İsrail'in teröristan planı çöp oldu (Takvim.com.tr)

KAYBEDENLER KULÜBÜ! İSRAİL, BIDEN, İRAN, CIA, MOSSAD, FRANSA...

YPG'yi tasfiye edecek sürecin imzaları atılırken İsrail, MOSSAD, Biden yönetimi, CIA, İran, başını Fransa'nın çektiği birtakım "küçük" Avrupa devletleri "Kaybedenler Kulübü" listesine adını yazdırdı.

Emperyal şeytanların desteklediği, terör baronlarının hayalini kurduğu "Teröristan" planı yerle bir oldu.

İSRAİL'İN TERÖRİSTAN PLANI ÇÖPE ATILDI

Arz-ı Mev'ud hezeyanıyla hareket eden İsrail, YPG'yi piyon olarak kullanıp bölgede terör koridoru açma hedefindeydi. Tel Aviv, Deyrizor - Rakka hattı üzerinden İsrail'e doğru uzanacak bir güney koridoru oluşturma hayali kuruyor, YPG/SDG'nin devletleşme arzusu İsrail için önem taşıyordu.

Bu süreçte İsrail kabinesi, PKK/YPG elebaşlarıyla görüşüp "Kürt ortaklarımız" diyor, İsrail medyası Tel Aviv'in YPG ile ittifak kurması gerektiğini yazıyordu.

Terör devleti İsrail terör örgütü YPG'yi destekliyordu (Takvim.com.tr)Terör devleti İsrail terör örgütü YPG'yi destekliyordu (Takvim.com.tr)

YPG ise Türkiye korkusuyla İsrail'den açık açık "Bizi koruyun" diye yardım istemişti. Gazze kasabı Netanyahu da "Suriye Kürtleri korunmalı" diyerek YPG'yi destekleyeceğini ilan etmişti.

CIA ajanı Rubinden İsraile YPGli yol haritası! ABDye Suriyeden asker çekme baskısı: Türklere karşı PKKya İHA verip silahlandırınCIA ajanı Rubinden İsraile YPGli yol haritası! ABDye Suriyeden asker çekme baskısı: Türklere karşı PKKya İHA verip silahlandırın



İSRAİL-PKK İTTİFAKI İSTEYEN DERİN AMERİKA VE CIA BOŞA ÇIKTI

Derin Amerika ve CIA, Suriye'de İsrail - PKK ittifakını destekleyen bir tutum içerisindeydi. CIA ajanı Michael Rubin, "İsrail Suriye'de Türklere karşı YPG'ye İHA versin, Kürtleri silahlandırsın, PKK'ya tedarik sağlasın" demişti.

ABD'nin derin kalemlerinden Foreign Policy yazarı Walid Phares de "Özgür Lübnan'ı özgür Kürdistan'a bağlayacak bir ABD-İsrail-Ürdün hattı" planını yazmıştı.

Derin Amerikanın Suriyede İsrail - PKK ittifakı planı! Hedef Türkiye oyun kirli... kürdistan masalı ve siyonist işgalin perde arkasıDerin Amerikanın Suriyede İsrail - PKK ittifakı planı! Hedef Türkiye oyun kirli... kürdistan masalı ve siyonist işgalin perde arkası



ANKARA KARARLI BAŞKAN ERDOĞAN NET: TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ OMUZ ÜSTÜNDE BAŞ BIRAKMAYIZ

Öte yandan YPG silah bıraksa da bırakmasa da Ankara'nın atacağı adımlar net. Terörle mücadele konusunda kesin surette taviz verilmeyecek. Suriye'nin kuzeyinde "teröristan" kurulmasına müsaade edilmeyecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı, gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz" uyarısında bulundu.

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BAŞKAN ERDOĞAN AYLAR ÖNCE NE DEDİYSE ÇIKTI!

Erdoğan daha önce de YPG'yi ikaz etmiş "Türkiye düşmanlarının aklı ile iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleri ile karşılaşacaklardır" demişti.

Gelinen bu noktada İsrail'e bel bağlayan YPG'nin tasfiye süreci başladı... Bölgede "kantonculuk" oynama hayalleri kuran İsrail'in sinsi plan ve emelleri boşa çıktı.

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