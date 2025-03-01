Mersin Ramazan takviminde oruç tutacaklar, sahur ve iftar vakitlerini imsakiye ile takip edecekler. Ramazan, 1 Mart itibariyle başlayacak ve sahur, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak. Mersinli vatandaşlar, "Mersin imsak vakti ne zaman?" ve "Mersin iftar saati kaçta?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki sahur ve iftar ezanı saat kaçta? İşte teravih vakti!
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
MERSİN'DE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
↪ Mersin'de Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:46'dir.
Mersin'de 2025 Ramazan ayında sahur vakti, Diyanet tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre belirlenmektedir. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir, bu da sabah namazından önceki zamanı işaret eder. Bu süre zarfında, oruç tutacaklar yemeklerini yiyip içeceklerini bitirmeli ve oruçlarına başlamalıdırlar. Detaylı bilgiler için Diyanet'in yayınladığı imsakiye takvimini takip edebilirsiniz.
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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
MERSİN'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
↪ Mersin'de Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:42'de gerçekleşecek.
Mersin'de 2025 Ramazan ayında iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Oruç tutanlar, sahurda niyet edip oruçlarını tutarak akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacaklar. Bu takvimle, her gün iftar saati ve diğer ezan vakitlerini takip etmek mümkündür. Günlük imsakiye saatlerini ve Ramazan ayı haberlerini takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.
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