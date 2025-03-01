PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bolu Ramazan İmsakiyesi 2025 | Bolu iftar saati, sahur ve teravih vakti ne zaman?

Bolu'da 2025 Ramazan ayı imsakiye takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Sahurda niyet ederek oruçlarını tutmaya başlayacak olan Bolulular, akşam ezanı ile birlikte iftarlarını açacaklar. İftar saati ve teravih namazının saati de Bolu imsakiye de yer alıyor. Peki Bolu’da iftar vakti ne zaman? İşte güncel ezan vakitleri!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:10 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 08:26
Bolu Ramazan İmsakiyesi 2025 | Bolu iftar saati, sahur ve teravih vakti ne zaman?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyanet, Bolu 2025 Ramazan ayı imsakiye takvimini açıklandı. Bu takvimde sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı vakitleri yer alıyor. Günlük ezan saatleri, bu takvim ile takip ediliyor. Peki Bolu'da iftar, sahur ve teravih namaz saati ne zaman? İşte Bolu imsakiyesi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BOLU'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Bolu'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:57'dir.

Bolu'da 2025 yılı Ramazan takvimine göre sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye aracılığıyla ilan edilmektedir. İmsak saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

2025 BOLU İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BOLU'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Bolu'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:51'de gerçekleşecek.

Bolu'da iftar vakti, 2025 Ramazan imsakiyesine göre belirlenmiş olup, akşam ezanı ile birlikte oruç açılacaktır. Oruç tutanlar, gün boyunca niyetli kaldıktan sonra, iftar saati geldiğinde ibadetlerini tamamlayabilecekler. Günlük imsakiye saatleri ve Ramazan ayı haberleri için takvim.com.tr adresinden takip edilebilir.

GÜNCEL RAMAZAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’nun diploma şaibesinde yeni detay! YÖK’e sormamışlar bile! Eski YÖK üyesi açıkladı: Hukuki değil
ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi! Özür açıklaması geldi
Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal Vestel’de Ramazan tebriğini yasakladı!
Trump - Zelenskiy kavgası tarihe geçti! Ukrayna’dan dikkat çeken Başkan Erdoğan paylaşımı
Çalışan annelere iyi haber: Doğum izni artacak! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
Miras kavgası büyüyor! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ilk kez konuştu: Kimse nemalanmasın!
Getir
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Hoş geldin mağfiret ayı
THY’den 10 yılda 60 milyar dolar yatırım! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat: Katkı 1 trilyon dolara çıkacak
Başkan Erdoğan’dan Haliç Kongre Merkezi’ndeki programda önemli açıklamalar
Beyaz Saray’da gergin anlar! Trump ve Zelenskiy tartıştı Avrupalı liderlerden Ukrayna’ya destek mesajları yağdı!
Beyaz Saray’daki kavga sonrası Zelenskiy’den Trump’a teşekkür! Dakika dakika kriz: Ukrayna Devlet Başkanı nasıl kovuldu?
İmralı’da video kayıt yapıldı mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı
Devlet Bahçeli’den Ramazan paylaşımında barış mesajı: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
İstanbul’daki barış zirvesi ilk meyvesini verdi: Rusya ABD’ye büyükelçi atadı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bilinmeyenlerini Takvim’e anlattı... Nerede büyüdü? Okul yılları ve tuttuğu takım
Terörsüz Türkiye için milat! Başkan Erdoğan’ın 2005’te yaptığı konuşma yeniden gündem oldu: Çözüyoruz çözeceğiz
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...
Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...
Zembilli’nin Fidan’ı Damlasu İkizoğlu’nun gönlü bakın hangi oyuncuda! Emre Dinler’in partneri meğer...