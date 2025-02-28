2025 Ramazan ayı ibadetleri neler? Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler!

Ramazan ayı nın manevi atmosferini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için yapılması tavsiye edilen ibadetleri listeledik. Oruç tutmaktan teravih namazına, sahurdan iftara kadar Ramazan ayında ihmal edilmemesi gereken ibadetler neler?

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

"SALAVAT-I ŞERİF"

"ÂLLâHÜMME SALLİ ALâ MUHAMMED"

◾ Mübarek zaman dilimlerinde ve bilhassa Ramazan ayında nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teâlâ'ya yönelmeleri esastır. Bu minvalde Ramazan-ı şerifte çekilecek zikirlerden biri Salavat-ı şerife'dir. Zira Peygamberimize (SAV) salavat getirme hususunda bizzat Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, "Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun." (Ahzab suresi, 56) buyurmaktadır.

◾ "Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları; bana en çok salat ve selam getirenlerdir." (Tirmizi, Vitr, 21)

◾ "Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını bana ulaştırır." (Nesai, Sehv, 46)

"LA İLAHE İLLALLAH"

◾ Kelime-i Tevhid tarih boyunca Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerden olmuştur. Efendimiz (SAV), "Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır" buyurmuştur. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı Ramazan ayında en çok dile getirilen zikirlerden birisi de "La İlahe İllallah"dır. (Tirmizi, 3383)