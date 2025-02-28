2025 Ramazan ayı ibadetleri neler? Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler!

Ramazan ayının manevi atmosferini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için yapılması tavsiye edilen ibadetleri listeledik. Oruç tutmaktan teravih namazına, sahurdan iftara kadar Ramazan ayında ihmal edilmemesi gereken ibadetler neler?
Ramazan ayının manevi atmosferini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için yapılması tavsiye edilen ibadetleri listeledik. Oruç tutmaktan teravih namazına, sahurdan iftara kadar Ramazan ayında ihmal edilmemesi gereken ibadetler neler?
-Oruç Tutmak
-Teravih Namazı Kılmak
-Kur'ân Okumak ve Hatim Yapmak
-Sahur Yapmak
-İftar İçin Acele Etmek ve İftar Vermeye Gayret Etmek
-İtikaf Girmek
-Kadir Gecesini Aramak
-Zekat Vermek
-Fitre Vermek
-Sadaka ve İnfakları Çoğaltmak
-Ramazan Umresi Yapmak
-Bayram Gecelerini İhyâ Etmek
-Teheccüt Namazı Kılmak
-Cemaatle Namaza Daha Çok Dikkat Etmek
-Dua Etmek
-Tevbe ve İstiğfar Etmek
-Salavat Getirmek
-Allah Teâla'yı Daha Çok Zikretmek
-Oruç Tutarken Tüm Uzuvlarımızı Haramlardan Korumak
-İhlası Muhafaza Etmek
RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER
"SALAVAT-I ŞERİF"
"ÂLLâHÜMME SALLİ ALâ MUHAMMED"
◾ Mübarek zaman dilimlerinde ve bilhassa Ramazan ayında nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teâlâ'ya yönelmeleri esastır. Bu minvalde Ramazan-ı şerifte çekilecek zikirlerden biri Salavat-ı şerife'dir. Zira Peygamberimize (SAV) salavat getirme hususunda bizzat Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, "Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun." (Ahzab suresi, 56) buyurmaktadır.
◾ "Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları; bana en çok salat ve selam getirenlerdir." (Tirmizi, Vitr, 21)
◾ "Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını bana ulaştırır." (Nesai, Sehv, 46)
"LA İLAHE İLLALLAH"
◾ Kelime-i Tevhid tarih boyunca Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerden olmuştur. Efendimiz (SAV), "Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır" buyurmuştur. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı Ramazan ayında en çok dile getirilen zikirlerden birisi de "La İlahe İllallah"dır. (Tirmizi, 3383)
ESMA-İ HÜSNA
◾ Yüce Allah'ın (CC) isimleri olarak bilinen"ESMAÜL HÜSNA", aynı zamanda müminler için bir rahmet ve bağışlanma vesilesidir. Asırlar boyunca Müslümanlar Allah Teala'nın isimlerini O'nu zikretmek, anmak ve istemek maksaıyla kullanırlar.
◾ Ramazan ayı vesilesiyle Allah Teala'nın güzel isimlerini zikretmek ve O'ndan (CC) O'nun (CC) adı ile istemek güzel bir ibadet şeklidir.
SALAT- MÜNCİYE
◾ Milletimiz Efendimizi (SAV) anmak ve O'na (SAV) salat-ı selam getirmek için yılın her mevsiminde salat-ı tefriciye okur.
SALAT-I MÜNCİYE OKUNUŞU
◾ "Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemiil ehvali vel afat, ve takdi lena biha cemial hacat, ve tutahhiruna biha min cemiisseyyiat ve terfeuna biha indeke a'ledderecaat, ve tübelliğuna biha aksal gayat, min cemiil hayrat fil hayati ve badel memat. İnneke ala külli şey in kadir."
"Lâ HAVLE VE Lâ KUVVETE İLLâ BİLLâH"
Efendimiz bu zikir hakkında, "Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir." buyurur. (Tirmizî, Daavât, 57)
📌 Bazı zikirler o denli yaygınlaşır ki farklı ifadelerle anılırlar. Havkale olarak bilinen bu ifade de kuvvetli zikirlerdendir. "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımı iledir." manasına gelen cümle, zaman ve mekan gözetmeden yapılabilen zikirlerdendir. Bizzat Efendimizin (SAV) bu zikri dile getirmesi, zikrin asırlar boyunca Müslümanların dilinden düşmemesine sebep olmuştur.
"ELHAMDÜLİLLAH"
◾ Allah'a hamdolsun anlamına gelen "Elhamdülillah" Müslümanlar tarafından en çok kullanılan hamd, şükür ifadelerinden biridir. Ramazan ayında Yüce Allah'ı (CC) anmak isteyen müminler tarafından bolca zikredilir.
"ALLAHU EKBER"
📌 Yüce Allah en büyüktür anlamına gelen "Allahu Ekber" ifadesi çokça kullanılan zikirlerdendir. Namaz tesbihatından gün içinde kullanılan şaşırma eylemine kadar geniş bir yelpazede kullanılan ifade, Müslümanların Hak Teala'nın büyüklüğünü ifade etmek için dillerine pelesenk ettikleri bir zikirdir.