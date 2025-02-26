Uyuyarak tutulan oruç kabul olur mu? Orucu uykuya tutturmak ne demek?

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 16:40

11 ayın sultanı Ramazan'a kısa bir süre kaldı. Ramazan ayında en sık karşılaşılan durumlardan biri, oruç tutarken halsizlik ve yorgunluğun artmasıdır. Bu noktada "Uyuyarak oruç tutulur mu?" sorusu gündeme geliyor. Peki, oruçlu olduğumuzda uyumanın bir sakıncası var mı? Uyuyarak tutulan oruç kabul olur mu? İşte Diyanet açıklaması ile merak edilenler.

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