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Uyuyarak tutulan oruç kabul olur mu? Orucu uykuya tutturmak ne demek?

Ramazan ayında en sık karşılaşılan durumlardan biri, oruç tutarken halsizlik ve yorgunluğun artmasıdır. Bu noktada 'Uyuyarak oruç tutulur mu?' sorusu gündeme geliyor. Peki, oruçlu olduğumuzda uyumanın bir sakıncası var mı? Uyuyarak tutulan oruç kabul olur mu? İşte Diyanet açıklaması ile merak edilenler.

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Uyuyarak tutulan oruç kabul olur mu? Orucu uykuya tutturmak ne demek?

11 ayın sultanı Ramazan'a kısa bir süre kaldı. Ramazan ayında en sık karşılaşılan durumlardan biri, oruç tutarken halsizlik ve yorgunluğun artmasıdır. Bu noktada "Uyuyarak oruç tutulur mu?" sorusu gündeme geliyor. Peki, oruçlu olduğumuzda uyumanın bir sakıncası var mı? Uyuyarak tutulan oruç kabul olur mu? İşte Diyanet açıklaması ile merak edilenler.

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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ramazan'da oruçlu iken uyumak orucu bozar mı?

Diyanet açıklamalarına göre, Orucun sahih/geçerli olması için "oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak" şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı halde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.

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