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Hollanda'da Knot’un yerine en güçlü aday bir Türk bankacı!

Hollanda Merkez Bankası’nda 14 yıldır başkanlık yapan Klaas Knot’un görev süresi doldu. Hollandalı yetkililer, Knot’un yerine en güçlü adayın Türk bankacı Pınar Abay olduğuna dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025
Hollanda’da Knot’un yerine en güçlü aday bir Türk bankacı!

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    Hollanda'da Merkez Bankası Başkanı değişimi yaklaşıyor ve yerine geçecek isim büyük merak konusu. 14 yıldır Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı olarak görev yapan Klaas Knot'un görev süresinin sona ermesiyle, yeni başkan için dört aday ön plana çıksa da, en güçlü isim olarak Türk bankacı Pınar Abay favori gösterildi.

    Hollandalı uzmanlar, Abay'ın stratejik hamlaları ve hızlı karar almadaki yetenekleri sayesinde diğer adayların çok önünde olduğuna işaret etti. Merkez Bankası Genel Müdürleri Hollanda'da 7 yıllık süreyle atanıyor. Knot, bu görevi iki dönem üst üste yapan ilk isim olarak 14 yıldır başkanlık koltuğunda oturuyordu. Pınar Abay'ın adaylığı, iki ülke arasındaki Merkez Bankası ilişkilerini de yeniden gündeme getirdi.

    Hollanda'nın en büyük gazetelerinden De Telegraaf, konuyla ilgili geniş bir haber yayınladı. Gazetede yer alan bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kurulduğunda, Mustafa Kemal Atatürk dönemin Hollanda Merkez Bankası Başkanı Gerard Vissering'i danışman olarak Türkiye'ye davet etmişti. Vissering'in hazırladığı detaylı rapor, o dönem Türkiye'nin ekonomik yapılanmasına önemli katkılar sunduğu iddia edilmişti. Pınar Abay, isminin Hollanda Merkez Bankası Başkanlığı için geçmesinden dolayı çok mutlu.

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