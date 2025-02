Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki deprem tehlikesine dikkat çekti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanı Murat Kurum, felaketin 2. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki 'Asrı İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremler Sempozyumu'nda önemli açıklamalar yaptı.

Kurum, "Özellikle İstanbul'un yeni bir depremi kaldıracak gücü yok. İstanbul'daki 7.5 milyon konut ve iş yerinin 1.5 milyonu yüksek risk altında. İstanbullular ne yazık ki her an yıkılabilecek 600 bin riskli evde oturmaktadır. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanmalı. Deprem her an olabilir" ifadesini kullandı.