Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

Bin yıldır hakla hukukla yoğurduğumuz bu topraklar doğusundan batısına iyilikle erdemle yeşerttiğimiz yüksek adalet şuurumuzun en yakın şahididir. Adalet sistemimizin tüm unsurları ile hızlı ve etkili şekilde işlemesi milletimizin her ferdini yakından ilgilendiriyor. Etkinlik kadar adaletin gecikmesinin de vaktinde tecelli etmesini her fırsatta vurguluyoruz. Yargı makamı itibarına halel gelmemesi bizim için her türlü mülahazanın üzerindedir. 2002'den beri bu konuda büyük hassasiyet gösterdik. Üstünlerin hukukunun egemen olduğu vesayetçi yapıdan adil yargı sistemine geçiş sağlanmıştır. Siyasi ve ideolojik kimlikleri ile bazı insanların hukuk önündeki ayrıcalıkları geride kaldı.

YARGIYI TEHDİT EDEN CHP'YE SERT TEPKİ



Hangi yanlış algıdan kaynaklanırsa kaynaklansın hukuk karşısında kendini dokunulmaz görenler öğrenecek ki kimse üstün değildir. Herkes yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır.