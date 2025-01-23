Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, yasama ve yargı organlarımızın saygıdeğer temsilcileri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin nezdinde ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan yargı mensuplarına selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Bolu'da vefat eden 78 vatandaşımıza Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden 10 kardeşimize de Rabb'imden şifa diliyorum.

Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Dördüncü yargı reformunun adalet teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Bizler adaleti devletin temeli gören geleneğin mirasçılarıyız.