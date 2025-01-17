Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kayseri İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. AHaber CANLI YAYIN Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Değerli dava ve yol arkadaşlarım sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ecdadımızın taşı sanata dönüştürdüğü ilim şehri kültür şehri ticaretin ve tarımın merkezi olan Kayseri'deyiz. Geç kaldık kusura bakmayın. Konya'dan çıkışımız bu gelişi geciktirdi. Bugün bir kez daha davasına ve partisine sahip çıkıyorsunuz. Aşkınız ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerde tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan her bir Kayserili kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hizmet yolculuğumuzda Kayseri her zaman yanımızda oldu. Kayserili kardeşlerimiz desteklerini bizden asla esirgemedi. Siz bizi mahcup etmediniz biz de sizlere mahcup olmadık. Kayseri'ye aşkla hizmet yolundan ayrılmadık. Kayseri için üretmeye, hizmet etmeye sizlerle birlikte milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.

Başkan Erdoğan'a sevgi seli: Bir Erciyes'imizin karı erimez bir de sana olan sevdamız. (Ekran görüntüsü) Son 22 yılda sayısız defa geldiğimiz Kayseri'de bugün de il kongremizi gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kutlu bayrağı devreden arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, bayrağı devralan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. KAYSERİ'Yİ ANLAMAK TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK DEMEKTİR



Kayseri'ye baktığımızda sadece büyük bir başarı hikayesi görmüyoruz kardeşliğin barışın huzurun olduğu bir örnek bir şehir görüyoruz. Burası hoşgörünün uzlaşmanın şehridir. Bunun için Kayseri'den birlik çıkar, devlet kurucuları çıkar, devlet başkanları çıkar. Buradan halk şairleri çıkarı. Kayseri, aşık Kerem coğrafyasının kalbidir, nabzının attığı yerdir. Kayseri'yi anlamak Türkiye'yi anlamak demektir. Kayseri'den aldığımız ilhamla tüm Türkiye'ye hizmet için koşturuyoruz. Ne yapıyorsak Kayseri ve 80 vilayetin huzur ve esenliği için yapıyoruz.