Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kayseri İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ecdadımızın taşı sanata dönüştürdüğü ilim şehri kültür şehri ticaretin ve tarımın merkezi olan Kayseri'deyiz. Geç kaldık kusura bakmayın. Konya'dan çıkışımız bu gelişi geciktirdi.

Bugün bir kez daha davasına ve partisine sahip çıkıyorsunuz. Aşkınız ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerde tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan her bir Kayserili kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hizmet yolculuğumuzda Kayseri her zaman yanımızda oldu. Kayserili kardeşlerimiz desteklerini bizden asla esirgemedi. Siz bizi mahcup etmediniz biz de sizlere mahcup olmadık. Kayseri'ye aşkla hizmet yolundan ayrılmadık. Kayseri için üretmeye, hizmet etmeye sizlerle birlikte milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.