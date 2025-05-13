Fenerbahçe’de gündem golcü takası! Transfer için dünya yıldızı listede

Aleksandar Mitrovic (REUTERS) AL-HİLAL İLE TAKAS PLANI: MİTROVİC HAMLESİ

Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri'ye ilgi gösteren Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'e sürpriz bir teklif sundu. Sarı-lacivertliler, "En-Nesyri ile Aleksandar Mitrovic'i takas edelim" önerisini yaptı. Al-Hilal cephesinden henüz yanıt gelmezken, görüşmelerin sezon sonunda hız kazanması bekleniyor.

Aleksandar Mitrovic (REUTERS) MITROVIC'İN DURUMU FENERBAHÇE'NİN LEHİNE

2022 yılında Fulham'dan Al-Hilal'e 52.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mitrovic, halen Arap kulübüyle sözleşmesi bulunan bir oyuncu. Ancak 30 yaşındaki Sırp golcünün Arabistan'dan ayrılmak istemesi, Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.