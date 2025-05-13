Fenerbahçe’de gündem golcü takası! Transfer için dünya yıldızı listede

Gelecek sezon şampiyonluk elde edebilecek bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, birçok isimle ilgileniyor. Sarı lacivertlilerde golcü operasyonu başladı.
Gelecek sezon şampiyonluk elde edebilecek bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, birçok isimle ilgileniyor. Sarı lacivertlilerde golcü operasyonu başladı.
Sezon başında transfer edilen 38 yaşındaki Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yönetim, tecrübeli golcüye henüz yeni bir sözleşme önermedi ve ayrılık giderek yaklaşıyor.
EN-NESYRI SATIŞ LİSTESİNDE
Sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Youssef En-Nesyri de son haftalarda beklentilerin uzağında kaldı. Devre arasında bazı kulüplerden teklifler alan Faslı forvet, yaz döneminde uygun bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak.
AL-HİLAL İLE TAKAS PLANI: MİTROVİC HAMLESİ
Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri'ye ilgi gösteren Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'e sürpriz bir teklif sundu. Sarı-lacivertliler, "En-Nesyri ile Aleksandar Mitrovic'i takas edelim" önerisini yaptı. Al-Hilal cephesinden henüz yanıt gelmezken, görüşmelerin sezon sonunda hız kazanması bekleniyor.
MITROVIC'İN DURUMU FENERBAHÇE'NİN LEHİNE
2022 yılında Fulham'dan Al-Hilal'e 52.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mitrovic, halen Arap kulübüyle sözleşmesi bulunan bir oyuncu. Ancak 30 yaşındaki Sırp golcünün Arabistan'dan ayrılmak istemesi, Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.
Sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle de temas kurmuş durumda. Gelen bilgilere göre bu takas planı, lig sona erdikten sonra resmiyet kazanacak.