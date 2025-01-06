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Şehitlere saygı | Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılını anma yürüyüşü

Sarıkamış Harekatı’nda donarak şehit olan binlerce Mehmetçik’i anmak için ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ temasıyla düzenlenen 5,5 kilometrelik yürüyüş yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Şehitlere saygı | Sarıkamış Harekatı’nın 110. yılını anma yürüyüşü

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    Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü nedeniyle dün sabah saat 08.47'te Allahuekber ve Soğanlı Dağları arasındaki Kızılçubuk bölgesinde toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Ardından eksi 15 dereceyi gösterdiği havada, ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe geçti. Vatandaşlar açtıkları yüz metre uzunluğundaki bir Türk bayrağı ile yaklaşık 1.5 saat yürüyüp ay-yıldızlı tören alanına geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan buradaki törende ise İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından soğuk heykel performansı gerçekleştirildi. Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin kıyafetleriyle Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, nöbetlerini icra etti. Başkan Erdoğan, gönderdiği mesajında "Mehmet'ler vatanımızın kurtuluşu için bu topraklarda kıyam ettiler. İnancın, azmin, karanlığın ve hürriyet aşkının eseri olan bu aziz milletimizin iradesine pranga vurulamayacağının sembolü oldu" dedi.,

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