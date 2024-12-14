Hamsili pide! Müşteriler istedi: Ustası yaptı: "Güzel tepkiler aldık"

Trabzon'da 26yıldır pidecilik yapan Abdulkadir Bektaş, işyerinde hamsili pide yapmaya başladı. Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bektaş, "Hamsinin tavası, ızgarası, buğlamasından sonra hamsili pide yapmayı denedik. Trabzon'umuzda katkısız ürünlerle yaptığımız meşhur pidelerinin ardından Karadeniz hamsimizi de değerlendirerek hamsili pide yaptık. Müşterilerimize sunduğumuzda güzel tepkiler aldık" dedi. Müşteriler ise yıllardır yöresel Trabzon pidesinin her çeşidini haftada en az 3 gün yediklerini, bu sefer hamsili pideyi denediklerini ve çok güzel bir tat olduğunu ifade ettiler. (Özgür ÖZDEMİR)

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