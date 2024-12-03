Sinsilik 'rejim'i! Masadan kaçan Esad'ın "İdlib'teki 2.5 milyon kişiyi Türkiye'ye göçe zorlama" planı... Ankara'dan Şam'a son uyarı

Suriye'de yaşanan son gelişmeler sonrası Esad'ın Şam'dan öteye hükmü kalmadı (Takvim.com.tr)
TÜRKİYE'DEN SON UYARI... "AKLINI BAŞINA AL UZATTIĞIMIZ ELİ TUT"
Öte yandan Türkiye, ayağı sallantıda olan Beşar Esad rejimine son uyarısını yaptı. Türkiye'nin uzattığı elin Suriye'nin çıkarına olduğu ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacağının teminatı verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın, Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir" dedi.
Erdoğan "Ülkemizin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde sahadaki süreci anbean takip ve tahlil ediyor, bunlara halel getirecek herhangi bir farklı eylemin yaşanmaması adına gereken bütün tedbirleri alıyoruz" uyarısını yaptı.
MHP lideri Devlet Bahçeli Esad'ı uyardı (AA)
Esad'a "Aklını başına al" telkininde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Normalleşme iradesi göstermesi ülkesinin çıkarınadır. Türkiye'nin başka topraklarda gözü yoktur. Esad rejiminin idrak etmesi lazım. Türk askerinin terörle mücadelesini hazmedemedi. Bize göre vakit geçmiş değildir... Esad ön şartsız temas kurmalı" şeklinde konuştu.