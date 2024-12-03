Sinsilik 'rejim'i! Masadan kaçan Esad'ın "İdlib'teki 2.5 milyon kişiyi Türkiye'ye göçe zorlama" planı... Ankara'dan Şam'a son uyarı

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Suriye 13 yılı aşkın bir zamandır istikrarsızlık pençesinde.



ABD, Rusya, İran, İsrail, PKK/YPG ve milis gruplar bölgede vekalet savaşı yürütürken Ankara kaos ortamını dağıtmak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü teminat altına almak adına Şam'a el uzattı.



Ancak, Rusya ve İran'ın güdümünde kalan Esad bu fırsatı iyi değerlendiremedi. Başkan Erdoğan'ın "Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok edelim, aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla rahatlatır" uyarısını dikkate almadı.

Suriye'de yaşanan son gelişmeler sonrası Esad'ın Şam'dan öteye hükmü kalmadı (Takvim.com.tr)



5 GÜNDE HARİTA DEĞİŞTİ... ESAD'IN ŞAM'DAN ÖTEYE HÜKMÜ KALMADI



Türkiye uzun bir zamandır Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de içine çekme ihtimaline dikkat çekerken bölgede sular bir kez daha ısındı.



Muhalifler Halep'i ele geçirdi. İdlib'de tam kontrol sağlayıp Hama'ya doğru harekete geçti. 5 günde harita denklem değişti. Esad stratejik olarak derin bir darbe yedi "Şam'dan öteye hükmü geçmeyen" rejim konumuna düştü.