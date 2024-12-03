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MHP lideri Devlet Bahçeli'den TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Suriye... Öcalan ve DEM çıkışı | CANLI YAYIN

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısından önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:34 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:48
MHP lideri Devlet Bahçeli’den TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar | Suriye... Öcalan ve DEM çıkışı | CANLI YAYIN

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısından önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gelecek haftadan itibaren bütçe konuşmaları nedeniyle grup toplantılarımıza ara vereceğiz. Bütçe görüşmelerinde MHP, sorumlu yapıcı, müspet ve destekleyici pozisyonu koruyacaktır. Türkiye ekonomisi 4 yıl kesintisiz 17 çeyrektir büyüme potansiyeli göstermiştir. Türkiye ekonomisi sıkıntılı günleri geride bırakmıştır.

MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyorMHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

SAHTE DOLAR İDDİALARI
Son günlerde 600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğü iddiası bize göre Türkiye'ye yönelik bir operasyondur. Külliyen yalan ve saptırmadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştır. Sahteciliğe karşı mücadele amansızca sürdürülmelidir.

Telaşa gerek yok, vatandaşlarımız sakin olmalıdır. MHP meseleyi her zaviye ile incelemektedir. Oynanan oyunun farkındadır. Her şeyden önce Türkiye diyorsak vakit tamamdır söz konusu vatandır. Ocu bucu şucu yok her birlikte kardeşiz diyorsak o halde vakit tamamdır söz konusu vatandır. 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin ülkemize milletimize ve devletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyor, bütçesi sonuna kadar destekleyeceğimizi buradan ifade ediyorum.

Detaylar gelecek...

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