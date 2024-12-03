İran'da Halep sancısı... Manşet manşet Şia fitnesi! Hamaney'in gazetesinden Başkan Erdoğan'a "İsrail" iftirası Rusya'ya "Suriye" baskısı

Hamaney'in gazetesinden Başkan Erdoğan'a ʺİsrailʺ iftirası Rusya'ya ʺSuriyeʺ baskısı (Takvim.com.tr)



HAMANEY'İN GAZETESİ BAŞKAN ERDOĞAN'A İFTİRA ATTI: "ESAS HEDEF İRAN"



İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesi, "Benjamin Erdoğan Suriye'ye karşı" başlıklı bir köşe yazı servis etti. Suriye'de muhaliflerin Esad ve İran milislerine karşı başlattığı askeri harekatın arkasında Türkiye ve İsrail'in olduğunu öne sürdü. Başkan Erdoğan'a "Esad'a karşı savaşmak için Netanyahu ile anlaşma yaptı" iftirası atıldı.



Yine aynı gazetede Halep'in Suriye'deki muhalif güçler tarafından ele geçirilmesini "Fitne" olarak tanımlayıp "Bunu İran'a yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Şu ana kadar Halep'te çok sayıda İranlı öldürüldü ve bu temelde Halep'teki çekişmenin nihai hedefi İran'dır" ifadelerine yer verdi.