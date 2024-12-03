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İran'da Halep sancısı... Manşet manşet Şia fitnesi! Hamaney'in gazetesinden Başkan Erdoğan'a "İsrail" iftirası Rusya'ya "Suriye" baskısı

Suriye'de değişen denklem hiç şüphesiz İran'ın çıkarlarını yerle yeksan etti. Şii milisler, Şebbihalar ve Şam rejimi unsurları sahada ağır kayıplar verirken İran basınında skandal manşetlerle Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hedef gösterildi. İran dini lideri Hamaney'e yakın gazeteler Erdoğan'a "İsrail" iftirası attı, Rusya'ya da "Türkiye ile anlaşırsan Sovyetler gibi çökersin" baskısı yaptı. Mezhepçi katliamlar yapan İranlı milislerin Türkmen yurtlarından defedilmesi "Halep Kasabı" Kasım Süleymani'nin destekçilerinde hazımsızlığa yol açtı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 16:41 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 16:20
İran’da Halep sancısı... Manşet manşet Şia fitnesi! Hamaney’in gazetesinden Başkan Erdoğan’a İsrail iftirası Rusya’ya Suriye baskısı

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Suriye'de muhalif grupların Esad rejimine karşı ilerleyişi en çok İran'ı panikletti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi önce Şam'ı ardından Ankara'yı ziyaret etti.

İran basınının hedefinde ise Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan var idi. Şii milisler, Şebbihalar ve Şam rejimi unsurları sahada ağır kayıplar verirken İran rejimi ve Hamaney'in etkisi sönük kalemleri Türkiye'ye nefret kustu.

Devrim Muhafızlarına yakın haber siteleri, Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişini "Halep fitnesi" ve "Türkiye ile İsrail'in direniş eksenine karşı komplosu" ifadeleriyle okurlarına aktardı.

Tahran merkezli gazetelerden Başkan Erdoğan'a ʺİsrailʺ iftirası (Takvim.com.tr)Tahran merkezli gazetelerden Başkan Erdoğan'a ʺİsrailʺ iftirası (Takvim.com.tr)

SKANDAL MANŞET: "ERDOĞAN'IN ORGANİZE ETTİĞİ GÜÇLER..."

Tahran merkezli Farhikhtegan isimli gazetede Gazze kasabı Netanyahu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı manşetten servis edilerek "Erdoğan'ın organize ettiği güçler, Lübnan'daki ateşkesten hemen sonra ve Netanyahu'nun konumunun zayıflamasının ardından Suriye'de geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA "TÜRKİYE İLE ANLAŞMA" ÇAĞRISI: "SOVYETLER GİBİ ÇÖKERSİN"

Bahse konu gazetede Rusya'ya "Türkiye ile anlaşıp Suriye muhaliflerinin kontrol ettiği yerleri tanırsan Sovyetler gibi çökersin" çağrısı yapıldı.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'de skandal ifadeler (Takvim / Ekran Görüntüsü)İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'de skandal ifadeler (Takvim / Ekran Görüntüsü)

TASNİM DE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim Suriye'deki muhaliflerin Esad'a yönelik operasyonunun ardında Türkiye'nin olduğunu iddia ederken "Ankara, bu hamlesiyle kendisini ABD ve İsrail rejiminin vekil ülkesi ya da planlarının uygulayıcısı konumuna indirmiş, bölgede bağımsız ve etkili bir aktör olmaktan uzaklaşmıştır." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Hamaney'in gazetesinden Başkan Erdoğan'a ʺİsrailʺ iftirası Rusya'ya ʺSuriyeʺ baskısı (Takvim.com.tr)Hamaney'in gazetesinden Başkan Erdoğan'a ʺİsrailʺ iftirası Rusya'ya ʺSuriyeʺ baskısı (Takvim.com.tr)

HAMANEY'İN GAZETESİ BAŞKAN ERDOĞAN'A İFTİRA ATTI: "ESAS HEDEF İRAN"

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesi, "Benjamin Erdoğan Suriye'ye karşı" başlıklı bir köşe yazı servis etti. Suriye'de muhaliflerin Esad ve İran milislerine karşı başlattığı askeri harekatın arkasında Türkiye ve İsrail'in olduğunu öne sürdü. Başkan Erdoğan'a "Esad'a karşı savaşmak için Netanyahu ile anlaşma yaptı" iftirası atıldı.

Yine aynı gazetede Halep'in Suriye'deki muhalif güçler tarafından ele geçirilmesini "Fitne" olarak tanımlayıp "Bunu İran'a yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Şu ana kadar Halep'te çok sayıda İranlı öldürüldü ve bu temelde Halep'teki çekişmenin nihai hedefi İran'dır" ifadelerine yer verdi.






Eski İran Danışma Meclisi üyesi Ali Motahari'den skandal paylaşım (Takvim.com.tr)Eski İran Danışma Meclisi üyesi Ali Motahari'den skandal paylaşım (Takvim.com.tr)

İRANLI MECLİS ÜYESİNDEN AKLA ZİYAN SÖZLER

Eski İran Danışma Meclisi üyesi Ali Motahari ise Başkan Erdoğan ve soykırımcı Netanyahu'yu aynı düzlemde konumlandırarak "Lübnan'da ateşkesin hemen ardından Türk destekli güçlerin Halep vilayetinde Suriye ordusuna saldırması, Erdoğan'ın Netanyahu ile Hizbullah'ın donatılmasını önlemek için işbirliği yaptığı şüphesini güçlendiriyor" diyecek kadar ileri gitti.

Gelinen bu noktada Suriye'de muhalifler lehine değişen denklemin İran'ın çıkarlarını yerle yeksan ettiği Şii kalemlerin yaydığı "fitne" ile bir kez daha tescillendi.

"HALEP KASABI" KASIM SÜLEYMANİ ARTIKLARI KUDURDU

Halep'te mezhepçi katliamlar yapan İranlı milislerin bugün Halep'ten kapı dışarı edilmesi en çok da "Kasım Süleymani" destekçilerini huzursuz etmiş vaziyette.

Rejim yanlısı milislerin sivilleri katlettiği anlarda Kasım Süleymani Halep'te idi (Takvim.com.tr / Arşiv)Rejim yanlısı milislerin sivilleri katlettiği anlarda Kasım Süleymani Halep'te idi (Takvim.com.tr / Arşiv)

DİPNOT: Kasım Süleymani 2020'de ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu öldü. Kasım Süleymani, özellikle Suriye'deki iç savaş sürecinde Esad rejimi safında savaşmak üzere getirdiği yabancı milisler üzerinden kurduğu sözde Kudüs Gücü birliğiyle biliniyor. "Halep Kasabı" olarak isimlendirilen Süleymani ağırlıklı olarak lanetle anılıyor.

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