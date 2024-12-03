İran'da Halep sancısı... Manşet manşet Şia fitnesi! Hamaney'in gazetesinden Başkan Erdoğan'a "İsrail" iftirası Rusya'ya "Suriye" baskısı

Suriye'de muhalif grupların Esad rejimine karşı ilerleyişi en çok İran'ı panikletti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi önce Şam'ı ardından Ankara'yı ziyaret etti.
İran basınının hedefinde ise Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan var idi. Şii milisler, Şebbihalar ve Şam rejimi unsurları sahada ağır kayıplar verirken İran rejimi ve Hamaney'in etkisi sönük kalemleri Türkiye'ye nefret kustu.
Devrim Muhafızlarına yakın haber siteleri, Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişini "Halep fitnesi" ve "Türkiye ile İsrail'in direniş eksenine karşı komplosu" ifadeleriyle okurlarına aktardı.
Tahran merkezli gazetelerden Başkan Erdoğan'a ʺİsrailʺ iftirası (Takvim.com.tr)
SKANDAL MANŞET: "ERDOĞAN'IN ORGANİZE ETTİĞİ GÜÇLER..."
Tahran merkezli Farhikhtegan isimli gazetede Gazze kasabı Netanyahu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı manşetten servis edilerek "Erdoğan'ın organize ettiği güçler, Lübnan'daki ateşkesten hemen sonra ve Netanyahu'nun konumunun zayıflamasının ardından Suriye'de geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
RUSYA'YA "TÜRKİYE İLE ANLAŞMA" ÇAĞRISI: "SOVYETLER GİBİ ÇÖKERSİN"
Bahse konu gazetede Rusya'ya "Türkiye ile anlaşıp Suriye muhaliflerinin kontrol ettiği yerleri tanırsan Sovyetler gibi çökersin" çağrısı yapıldı.
İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'de skandal ifadeler (Takvim / Ekran Görüntüsü)
TASNİM DE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim Suriye'deki muhaliflerin Esad'a yönelik operasyonunun ardında Türkiye'nin olduğunu iddia ederken "Ankara, bu hamlesiyle kendisini ABD ve İsrail rejiminin vekil ülkesi ya da planlarının uygulayıcısı konumuna indirmiş, bölgede bağımsız ve etkili bir aktör olmaktan uzaklaşmıştır." şeklinde skandal ifadeler kullandı.