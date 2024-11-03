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6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi! Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulundu

İstanbul'da 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulundu. Polis, Şirin’in kağıt toplayıcısı 49 yaşındaki M.Ö. ile mezarlığa girdiğini tespit etti. Şirin’i mezarlıkta boğarak öldürdüğünü söyleyen zanlı M.Ö, ”Yanıma para istemek için geldi. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’den acı haber geldi! Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulundu

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İstanbul Şişli'de, 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi atv'de Müge Anlı'nın programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

Dün gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Çalışmalar sonucunda, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö. (49) ile mezarlığı girdiğini tespit etti. M.Ö. gözaltına alınırken, cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İfadesinde Şirin'i boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ö.'nün Şirin'in cesedinin üzerini de çalılarla kapattığı öğrenildi.

"CANIMI ÇOK SIKTI BOĞAZINI SIKTIM"
Şirin Elmas'ın cenazesi ailesi tarafından, Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı. Katil zanlısı M.Ö.'nün ifadesinde, çocuğa istismarda bulunmadığını söylediği öğrenildi. M.Ö, "Ben yürüyordum, yanıma para istemek için geldi. Benim peşime takıldı. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Ben de onun boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım. Üstüne çalı çırpı koydum" dedi.

AİLESİNE ACI HABER
Şirin'in acı haberi, yetkililer ve ambulans ekibi eşliğinde aileye verildi. Kahrolan anne Yeter Hanilçi ve baba İbrahim Hanilçi sinir krizi geçirdi. Elmas ve ailesinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde Şanlıurfa'dan İstanbul'a taşındıkları öğrenildi.

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçiden acı haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı | Katil tutuklandı6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçiden acı haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı | Katil tutuklandı
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı | Katil tutuklandı
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