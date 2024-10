Polis Özel Harekat Timinin Tusaş’a hareket anı A Haber ekranlarında! İşte o çok özel görüntüler...

Polis Özel Harekat Timinin Tusaş'a hareket anı A Haber ekranlarında ( Takvim.com.tr)



Görüntülere ilişkin detayları paylaşan A Haber Muhabiri Murat Sekban şu ifadeleri kullandı:



"Tusaş'a gerçekleşen terör saldırısının ardından Özel Hareket Polislerinin harekete geçiş anları A Haber ekranlarında. Burası Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı. İhbarın gelmesiyle birlikte, helikopterle hangardan hemen çıkarıldı. Özel Hareket polislerini görüyoruz onlarda tam teçhizatlı olarak, çelik yelekleri, kaskları, uzun namlulu silahları, yedek şarjörleri ve gerekli tüm ekipmanları alarak olaya müdahale için helikoptere koşuyorlar. Bir helikopterinin motorunu çalıştırıdğını ve uçuşa hazırlıklı olduğunu görüyoruz. Diğer ise uçuş için hazırlık yapıp kalkış için hazırda bekliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya dair tüm zamanlamayı dakika dakika paylaşmıştı ve o anlardan biri şu an A Haber ekranlarında. Bu olaya en hızlı şekilde müdahale edilebilmesi için orada görev yapan, gerek hangardaki personel, gerek teknisyenler helikopterlerin bir an önce havalanması için her türlü adımı atıyorlar."