Polis Özel Harekat Timinin Tusaş’a hareket anı A Haber ekranlarında! İşte o çok özel görüntüler...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne 23 Ekim 2024 tarihinde terör saldırısı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. 5 vatandaşımız şehit oldu.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne 23 Ekim 2024 tarihinde terör saldırısı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. 5 vatandaşımız şehit oldu.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlerinden birinin Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek olduğunu duyurdu.
Kadın teröristin isminin ise Mine Sevjin Alçiçek olduğu öğrenildi.
ÖZEL HAREKATIN TUSAŞ'A HAREKET ANI ORTAYA ÇIKTI
Teröristleri etkisiz hale getiren Polis Özel Harekat Timinin TUSAŞ'a helikopter ile intikale başlama anı da ortaya çıktı. Çok özel görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı.
Görüntülere ilişkin detayları paylaşan A Haber Muhabiri Murat Sekban şu ifadeleri kullandı:
"Tusaş'a gerçekleşen terör saldırısının ardından Özel Hareket Polislerinin harekete geçiş anları A Haber ekranlarında. Burası Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı. İhbarın gelmesiyle birlikte, helikopterle hangardan hemen çıkarıldı. Özel Hareket polislerini görüyoruz onlarda tam teçhizatlı olarak, çelik yelekleri, kaskları, uzun namlulu silahları, yedek şarjörleri ve gerekli tüm ekipmanları alarak olaya müdahale için helikoptere koşuyorlar. Bir helikopterinin motorunu çalıştırıdğını ve uçuşa hazırlıklı olduğunu görüyoruz. Diğer ise uçuş için hazırlık yapıp kalkış için hazırda bekliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya dair tüm zamanlamayı dakika dakika paylaşmıştı ve o anlardan biri şu an A Haber ekranlarında. Bu olaya en hızlı şekilde müdahale edilebilmesi için orada görev yapan, gerek hangardaki personel, gerek teknisyenler helikopterlerin bir an önce havalanması için her türlü adımı atıyorlar."
OPERASYON SÜREÇİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
İçişleri Bakanlığı, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) merkez yerleşkesine düzenlenen bombalı terör saldırısıyla ilgili icra edilen operasyon sürecinin detaylarını paylaştı.
23 Ekim günü TUSAŞ merkez yerleşkesine düzenlenen bombalı terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 vatandaş yaralanmıştı. Jandarma ve Emniyet timlerinde oluşan 730 personelin müdahalesiyle gerçekleştirilen operasyonda saldırgan 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Gerçekleştirilen saldırı ve operasyon süreci ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler ise şu şekilde:
"15:26 - Teröristlerin taksiyle TUSAŞ yerleşkesine gelmesi ve ilk saldırıyı gerçekleştirmesi.
15:30 - Özel Güvenlik Görevlisi Atakan Şahin'in ateş açtığı kadın teröristin kendisini patlatması.
15:40 - Olay yerine jandarma komutasında 2 zırhlı araç ve 10 personelin müdahale etmesi.
15:52 - Polis Özel Harekat Timinin zırhlı araçla TUSAŞ akademi binası girişindeki turnikeleri kırarak içeriye girmesi.
16:09 - Polis Özel Harekat Timinin helikopter ile bölgeye intikale başlaması.
16:13 - Polis Özel Hareket Timi tarafından bina girişinde bulunan TUSAŞ personelinin tahliyesine başlanması.
16:20 - Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığından 'Ejder 120' Timinin, müdahalede bulunan Polis Özel Harekatçılara katılarak binanın arka kapısından giriş yapması.
16:24 - Jandarma Özel Arama Kurtarma Komutanlığından 1. JOPER Timinin S-70 Genel Maksat Helikopteriyle TUSAŞ tesisine iniş yapması.
16:40 - Polis Özel Hareket ekiplerince müdahale sırasında TUSAŞ akademi binasının ikinci katında bulunan erkek teröristin kendisini patlatması. 5 Polis Özel Harekat personelinin yaralanması.
17:15 - Binada arama yapılması ve TUSAŞ personelinin binadan tahliye edilmesi.
17:30 - Bölgenin tamamen emniyete alınarak olay yeri inceleme birimlerince incelemelerin başlatılması."
Operasyonda 479 Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile 251 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 730 personelin görev aldığı belirtildi.