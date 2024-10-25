Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024, 18:36 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024, 18:44

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne 23 Ekim 2024 tarihinde terör saldırısı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. 5 vatandaşımız şehit oldu.







KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlerinden birinin Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek olduğunu duyurdu.







Kadın teröristin isminin ise Mine Sevjin Alçiçek olduğu öğrenildi.





ÖZEL HAREKATIN TUSAŞ'A HAREKET ANI ORTAYA ÇIKTI



Teröristleri etkisiz hale getiren Polis Özel Harekat Timinin TUSAŞ'a helikopter ile intikale başlama anı da ortaya çıktı. Çok özel görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı.







OPERASYON SÜREÇİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?



İçişleri Bakanlığı, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) merkez yerleşkesine düzenlenen bombalı terör saldırısıyla ilgili icra edilen operasyon sürecinin detaylarını paylaştı.



23 Ekim günü TUSAŞ merkez yerleşkesine düzenlenen bombalı terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 vatandaş yaralanmıştı. Jandarma ve Emniyet timlerinde oluşan 730 personelin müdahalesiyle gerçekleştirilen operasyonda saldırgan 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Gerçekleştirilen saldırı ve operasyon süreci ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler ise şu şekilde:



"15:26 - Teröristlerin taksiyle TUSAŞ yerleşkesine gelmesi ve ilk saldırıyı gerçekleştirmesi.

15:30 - Özel Güvenlik Görevlisi Atakan Şahin'in ateş açtığı kadın teröristin kendisini patlatması.

15:40 - Olay yerine jandarma komutasında 2 zırhlı araç ve 10 personelin müdahale etmesi.

15:52 - Polis Özel Harekat Timinin zırhlı araçla TUSAŞ akademi binası girişindeki turnikeleri kırarak içeriye girmesi.

16:09 - Polis Özel Harekat Timinin helikopter ile bölgeye intikale başlaması.

16:13 - Polis Özel Hareket Timi tarafından bina girişinde bulunan TUSAŞ personelinin tahliyesine başlanması.

16:20 - Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığından 'Ejder 120' Timinin, müdahalede bulunan Polis Özel Harekatçılara katılarak binanın arka kapısından giriş yapması.

16:24 - Jandarma Özel Arama Kurtarma Komutanlığından 1. JOPER Timinin S-70 Genel Maksat Helikopteriyle TUSAŞ tesisine iniş yapması.

16:40 - Polis Özel Hareket ekiplerince müdahale sırasında TUSAŞ akademi binasının ikinci katında bulunan erkek teröristin kendisini patlatması. 5 Polis Özel Harekat personelinin yaralanması.

17:15 - Binada arama yapılması ve TUSAŞ personelinin binadan tahliye edilmesi.

17:30 - Bölgenin tamamen emniyete alınarak olay yeri inceleme birimlerince incelemelerin başlatılması."



Operasyonda 479 Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile 251 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 730 personelin görev aldığı belirtildi.

TUŞAŞ SALDIRISI NE ZAMAN OLDU?

İki terörist, saat 15.26 sıralarında tesisin ana girişine gelerek ateş etmeye başladı. Saldırı sırasında çekilen videodan, iki teröristin bir taksiyle geldiği, bir süre araç içinde durduğunu görünüyor. Aracı kullanan terörist inerek, arabanın ön tarafına giderek tesise doğru ateş ederek koşmaya başlıyor. Aracın sağından inen diğer terörist ise, o sırada arabanın yanından geçen sivillere ateş ediyor. Sırt çantaları teröristler, sivillere ateş ederek, tesise doğru koşmaya başlıyor. Saldırı sırasında kapıdaki çalışanlar saklanmaya çalışıyor. Teröristler tesis kapısına ve çevresine ateş ederek içeri girmeye çalıştı. Bu sırada tesis kapısı yakınında kuvvetli patlama duyuldu.

TERÖRİSTLER TESİSE NASIL GELDİ?

Teröristler, muhtemelen dikkat çekmemek veya gasbının kolay olduğunu düşünerek, bir taksiyle tesise geldi. 06 plakalı aracın şoförünün akıbeti saldırısı sırasında bilinmiyordu. Teröristlerin vardiya değişimi sırasında tesise saldırdığı anlaşıldı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde eli silahlı teröristlerin TUSAŞ yerleşkesine ticari taksi ile geldiği görünüyor. Taksiyi teröristin birisi kullandı. Birisi kadın iki teröristin, taksiyi kaçırdıkları belirtiliyor. Taksi şoförünün akibeti ilk anda belirlenemedi, daha sonra yapılan araştırmada, teröristlerin Kazan ilçesinden taksiye bindikleri ve yolda taksiciyi vurup, bagaja koydukları anlaşıldı. Şehit taksi şoförünün isminin Murat Arslan olduğu bildirildi. Teröristlerin, taksi durağından aracına binip şehire gitmek istediklerini söyledikleri Arslan'ı, yolda sigara içme bahanesiyle durdurdukları ve sırtından vurdukları ifade edildi.

TERÖRİSTLER KAÇ KİŞİYDİ?

Kayıtlardan taksiyle gelen teröristlerin iki kişi olduğu anlaşıldı. Birisi kadın iki terörist, uzun namlulu, Kalaşinikof olduğu tahmin edilen silahlarla sivillere ateş etmeye başladı. Teröristlerin sırt çantalarıyla gelmesi, patlayıcı da getirdiklerini düşündürdü.