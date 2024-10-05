Kadınların hayat meleği

Depremzede Beyza kanseri yendi, kitap yazdı. Eşi ve oğlunu depremde kaybeden Beyza, yazdığı kitapla kadınlara ilham oldu. 'Yaşadıklarımı anlatınca intihardan vazgeçen kadınlar oldu' diyor.

Uysal ailesi 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerine Kahramanmaraş'taki evlerinde yakalandı. Nejat Atahan Uysal (51) ve oğlu Arif Turab (18) hayatını kaybetti. Beyza Uysal (43) ve küçük oğlu Muhammet Kutay (11) enkazdan kurtarıldı.

Ardından Beyza Uysal'ın rahminde 10 santimetre büyüklüğünde kötü huylu bir tümör başarılı ameliyat sonrası temizlendi ve Uysal sağlığına kavuştu.

Uysal, yaşadıklarını kaleme aldı. İki ay önce 'Son akşam yemeği' ismini verdiği kitabını çıkardı. Beyza Uysal, "Allah bana iki kez hayatta kalma şansını verdi. Birçok kişiye hayatta kalmanın yollarını gösteriyorum. Benimle konuştuktan sonra intiharın eşiğinden dönen kadınlar oldu" dedi.