Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor: 7 parça yapının 5’i iskansız

Vaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına başlandı
Bakanlık açıklaması şu ifadelere yer verilmişti:
İstanbul Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır. İnşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Villanın yapıldığı bölgenin eski ve yeni hali.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak, "İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca "İmar Kirliliğine Neden Olma" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.
Vaniköy'deki talan sonrası CHP'li İBB'den belge oyunu
CHP'Lİ İBB'NİN BELGE OYUNUNU TAKVİM.COM.TR BOZDU
Öte yandan CHP'li İBB, kaçak villa skandalının ayyuka çıkması sonrası sistematik bir yalan süreci başlattı.
16 Ağustos'da suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan İBB'nin aslında denetimden sonra suç duyurusunda bulunduğu (22 Ağustos) belirlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü'nün denetiminin ardından, İBB aceleyle geriye dönük bir yapı tadilat tutanağı oluşturduğu, tutanakta yer alması gereken birçok detayın ise eksik olması dikkat çekti.
CHP'li İBB'nin belge oyununu Takvim.com.tr deşifre etti.
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE: GÖZ YUMMAK İHANET ETMEK DEMEKTİR
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaata ilişkin, "Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanının sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir." dedi.
Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alanın, kentin nefes borusu olarak bilinen yeşil alanların başında geldiğini belirtti.
Ancak Vaniköy'den gelen görüntülerin, bu eşsiz doğa parçasının kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdiğini vurgulayan Kabaktepe, şöyle devam etti:
"Bölgenin İBB denetiminde olduğu bilinirken, İBB yönetiminin neden bu duruma müdahale etmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama borcu vardır. Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanının sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir. İBB yönetiminin, bu kaçak yapılaşmaya neden sessiz kaldığını, kimlerin menfaatine hizmet ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Boğaziçi'nin nadide yeşil alanlarının birer birer yok olmasının vebali İBB yönetiminin omuzlarında olacaktır."
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN: KORKUNÇ BİR TALANA İMZA ATILIYOR
Eski Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen "Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da" dedi.
Türkmen'in açıklamaları şu şekildeydi:
Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı. Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vehametini siz düşünün. Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur. Vaniköy'de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin.