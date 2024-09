Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor: 7 parça yapının 5’i iskansız

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yapı sahiplerine 23 Nisan'da verilen 90 günlük bakım onarım izin belgesi olduğunu aktaran Batur, şöyle devam etti:

"Nisan 2023'te verilmiş olan bu izin belgesi 3 aylık bir süre zarfında uygulanmak üzere verilmiş. Bu süre zarfında Büyükşehir Belediyesinin Boğaziçi İmar Müdürlüğünün envanterine aslında burada bir yapılaşma potansiyeli olduğu gündemine girmiş. Dolayısıyla bu tarihten itibaren burada daha hassas bir şekilde denetim yapılmalıydı. Netice itibarıyla her bir kurum her birimizin, tüm kamunun, bize mal olmuş 85 milyonun her birinin kamu kurumu. Ama üzerindeki mükellefiyetleri, sorumlulukları ve yetkileri en iyi şekilde, zamanında özellikle yapmak mecburiyetindeler. Bir yeri, bir bölgeyi kaçak yapıdan korumak, yapıldıktan sonra yıkmak değildir esasen, yaptırtmamaktır, yapılmasına müsaade etmemektir. Çünkü yapılmasına müsaade edildikten sonra öyle veya böyle müsaade edilmese de dikkatten kaçması dahi büyük bir sorunu beraberinde getiriyor. İşte 2 haftadır ülkemizin, neredeyse her bir vatandaşımızın gündemine giren bir konu haline geldi, yerin de önemine binaen."