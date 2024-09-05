Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor: 7 parça yapının 5’i iskansız

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) göz yumduğu Vaniköy'deki Boğaz'a nazır kaçak villa için yıkım kararı alındı.

KAÇAK YAPI YIKILIYOR



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mühürlediği kaçak yapının yıkımına dün başlandı. Bakanlık koordinesinde yıkım bugün de devam ediyor.

Vaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına başlandı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir"





İBB'DEN ALGI ÇALIŞMASI



İstanbul'un 'Boğaz'ına sağlanan hançere göz yuman CHP'li İBB ise kaçak villanın yıkımına 'dostlar alışverişte görsün' tadında bir algı çalışmasıyla müdahil oldu.