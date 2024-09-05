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Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor: 7 parça yapının 5'i iskansız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği Vaniköy'deki kaçak inşaatın yıkımına dün başlandı. Yıkım bugün de devam ediyor. İstanbul'un 'Boğaz'ına sallanan hançere göz yuman CHP'li İBB ise kaçak villanın yıkımına 'dostlar alışverişte görsün' tadında bir algı çalışmasıyla müdahil oldu. İskansız yapıların yıkım işlemini koordine ederek başlattıklarını belirten İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, alanda toplam 7 parça yapı bulunduğunu, bunlardan 2'sinin iskanlı, 5'inin ise iskansız olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 08:09 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 08:00
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor: 7 parça yapının 5’i iskansız

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) göz yumduğu Vaniköy'deki Boğaz'a nazır kaçak villa için yıkım kararı alındı.

7 parça yapının 5'i iskansız

KAÇAK YAPI YIKILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mühürlediği kaçak yapının yıkımına dün başlandı. Bakanlık koordinesinde yıkım bugün de devam ediyor.

Vaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına başlandıVaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına başlandı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir"

Boğaz'daki kaçak villaya göz yuman İBB'den algı çalışması



İBB'DEN ALGI ÇALIŞMASI

İstanbul'un 'Boğaz'ına sağlanan hançere göz yuman CHP'li İBB ise kaçak villanın yıkımına 'dostlar alışverişte görsün' tadında bir algı çalışmasıyla müdahil oldu.



Bakanlık ekipleri kepçeyle yıkım yaparken İBB ekipleri iş makinesi kullanmak yerine villa inşaatını balyozla yıkmaya çalıştı.

Kaçak villaya göz yuman İBB ağaçlara da zarar verdi



AĞAÇLARA ZARAR VERDİLER

Daha sonrasında görüntü vermek için bölgeye iş makinesi gönderen İBB yol üzerindeki ağaçlara zarar verdi.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur

YIKIM DEVAM EDECEK
Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili sabah saatlerinde başlatılan yıkım faaliyetine bugün de devam ediliyor.

Bu kapsamda incelemeler için bölgeye gelen İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çevre İl Müdürü Vaniköy'deki kaçak villa ilgili konuştu

Batur, söz konusu yapıyla alakalı 21 Ağustos itibarıyla müdürlüğe gelen bir ihbarla harekete geçtiklerini söyledi.

Ekiplerin bölgede inceleme yaptığını ve kaçak yapılaşma olduğunun tespit edilmesinin ardından mühürleme işlemi uyguladıklarını kaydeden Batur, ilgili kanunlar uyarınca savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Batur, kamu kurumlarının hukuka en çok riayet etmesi gereken kurumlar olduğuna dikkati çekerek, yasal mevzuat neyi emrediyorsa onu yapmakla mükellef olduklarını vurguladı.

7 PARÇA 5'İ İSKANSIZ
İskansız yapıların yıkım işlemini koordine ederek başlattıklarını belirten Batur, alanda toplam 7 parça yapı bulunduğunu, bunlardan 2'sinin iskanlı, 5'inin ise iskansız olduğunu bildirdi.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Baturİstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur

Batur, kaçak yapının yetki sahası içerisinde olması hasebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün asıl sorumlu kurum olduğunun altını çizerek, "Ne yapıyorsak yapalım, yapacağımız işin hukuki mevzuat çerçevesinde olmasına özellikle dikkat etmeliyiz. Yasal süreler içerisinde ne yapılması gerekiyorsa, onu aynen ve harfiyen yapmamız gerekiyor. İlgilisinin bu süre zarfında, zabıt tutanağı tutulduktan itibaren, Bakanlığımız tarafından 22 Ağustos'tan itibaren, İmar Kanunu'na göre bir aylık, yine Büyükşehir encümeninin kararından sonra ilgilisine tebliğinden sonra 15 günlük yasal çerçeve söz konusu. İlgilisi tarafından az önce atfettiğim konuların giderilmesine dönük mükellefiyetlerini yerine getirmek üzere." diye konuştu.

İşlemlere devam ederken doğaya zarar vermemeleri gerektiğini anlatan Batur, bunun hassasiyetleri olduğunu, yapacakları işin hukuk dışına çıkmaması gerektiğini söyledi.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yapı sahiplerine 23 Nisan'da verilen 90 günlük bakım onarım izin belgesi olduğunu aktaran Batur, şöyle devam etti:

"Nisan 2023'te verilmiş olan bu izin belgesi 3 aylık bir süre zarfında uygulanmak üzere verilmiş. Bu süre zarfında Büyükşehir Belediyesinin Boğaziçi İmar Müdürlüğünün envanterine aslında burada bir yapılaşma potansiyeli olduğu gündemine girmiş. Dolayısıyla bu tarihten itibaren burada daha hassas bir şekilde denetim yapılmalıydı. Netice itibarıyla her bir kurum her birimizin, tüm kamunun, bize mal olmuş 85 milyonun her birinin kamu kurumu. Ama üzerindeki mükellefiyetleri, sorumlulukları ve yetkileri en iyi şekilde, zamanında özellikle yapmak mecburiyetindeler. Bir yeri, bir bölgeyi kaçak yapıdan korumak, yapıldıktan sonra yıkmak değildir esasen, yaptırtmamaktır, yapılmasına müsaade etmemektir. Çünkü yapılmasına müsaade edildikten sonra öyle veya böyle müsaade edilmese de dikkatten kaçması dahi büyük bir sorunu beraberinde getiriyor. İşte 2 haftadır ülkemizin, neredeyse her bir vatandaşımızın gündemine giren bir konu haline geldi, yerin de önemine binaen."

"ÇİVİ ÇAKILMASINA DAHİ KOLAYCA MÜSAADE EDİLEMEYEN BİR BÖLGEDİR"
Batur, kamu ve Bakanlık olarak dünyanın incisi Boğaziçi'ni korumaya, kollamaya paydaşlarıyla beraber devam edeceklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölge, çivi çakılmasına dahi kolayca müsaade edilemeyen bir bölgedir. İskanlı binaların basit onarım, bakım izni alabilme şansı hukuken vardır. İskanlı binaların tadilat ruhsatı alabilme... Tadilat ruhsatı alabilmeyi de Boğaziçi İmar Müdürlüğünün, Bakanlığımızın ilgili kurullarından görüş alarak vermesi gerekir. Aynı şekilde, Boğaziçi öngörünümünde iskanlı binalar güçlendirme ruhsatı alabilir. Bakanlığımızın kurullarından izin almak, kurullarımızın periyodik olarak o izin verildikten sonra da Boğaziçi İmar Müdürlüğünün ilgili kurullarından aldıkları görüşler çerçevesinde oluşturduğu izni, harfiyen, etap etap takip etmek mükellefiyetleri vardır. Ama basit onarım izin belgesi dediğimiz belgede kurulların görüşüne ihtiyaç duyulmaz. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü 2023 Nisan'ında basit onarım izin belgesi vermiştir ve kurullarımızın öyle ya da böyle bilgisine, ilgisine müracaat edilmemiş. Mevzuat gereği, basit onarım belgesi veriyorsanız etmezsiniz. Tadilat ruhsatı veya güçlendirme ruhsatı veriyorsanız eğer kurullarımızın bilgisi olur ve kurullarımızın da yine 2863 Sayılı Kanun çerçevesinde üzerine düşen mükellefiyetleri yerine getirme gibi bir sorumluluğu vardır."

YIKIM BİR İKİ GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK
İBB ekiplerinin, kendileri bölgeye geldikten sonra gelip yıkıma başladıklarını söyleyen Batur, yıkım işlemini bir iki gün içerisinde tamamlayacaklarını ifade etti.

Batur, tespitlerine göre bölgede eksilen ağaçların yerlerine dikileceğini sözlerine ekledi. Gün boyu süren çalışmada, ekiplerce alana eklenen kaçak yapılara müdahale edildi

İNŞAAT DURDURULMUŞTU

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün izin verdiği boğazın çivi bile çakılması yasak olan bölgede inşa edilen villa için sertifikalı yaklaşık 100 ağacın kesildiği ortaya çıkmıştı.

Vakit kaybetmeden söz konusu durum ile ilgili harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapmış olduğu incelemeler neticesinde inşaatın durdurulduğunu açıklamıştı.

Vaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına başlandıVaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına başlandı

Bakanlık açıklaması şu ifadelere yer verilmişti:

İstanbul Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır. İnşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Villanın yapıldığı bölgenin eski ve yeni hali.Villanın yapıldığı bölgenin eski ve yeni hali.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak, "İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca "İmar Kirliliğine Neden Olma" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Vaniköy'deki talan sonrası CHP'li İBB'den belge oyunuVaniköy'deki talan sonrası CHP'li İBB'den belge oyunu



CHP'Lİ İBB'NİN BELGE OYUNUNU TAKVİM.COM.TR BOZDU

Öte yandan CHP'li İBB, kaçak villa skandalının ayyuka çıkması sonrası sistematik bir yalan süreci başlattı.

16 Ağustos'da suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan İBB'nin aslında denetimden sonra suç duyurusunda bulunduğu (22 Ağustos) belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü'nün denetiminin ardından, İBB aceleyle geriye dönük bir yapı tadilat tutanağı oluşturduğu, tutanakta yer alması gereken birçok detayın ise eksik olması dikkat çekti.

CHP'li İBB'nin belge oyununu Takvim.com.tr deşifre etti.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE: GÖZ YUMMAK İHANET ETMEK DEMEKTİR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaata ilişkin, "Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanının sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir." dedi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alanın, kentin nefes borusu olarak bilinen yeşil alanların başında geldiğini belirtti.

Ancak Vaniköy'den gelen görüntülerin, bu eşsiz doğa parçasının kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdiğini vurgulayan Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Bölgenin İBB denetiminde olduğu bilinirken, İBB yönetiminin neden bu duruma müdahale etmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama borcu vardır. Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanının sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir. İBB yönetiminin, bu kaçak yapılaşmaya neden sessiz kaldığını, kimlerin menfaatine hizmet ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Boğaziçi'nin nadide yeşil alanlarının birer birer yok olmasının vebali İBB yönetiminin omuzlarında olacaktır."

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN: KORKUNÇ BİR TALANA İMZA ATILIYOR

Eski Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen "Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da" dedi.

Türkmen'in açıklamaları şu şekildeydi:

Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı. Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vehametini siz düşünün. Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur. Vaniköy'de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin.

İBB AÇIKLAMA YAPTI: İNŞAAT SAHASI MÜHÜRLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vaniköy'de orman arazisi içindeki villayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy'de gündeme gelen kaçak yapılaşmayla ilgili 16 Ağustos 2024 Cuma günü işlem yaptı. Mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili, yapı tatil tutanağı düzenledi. Kaçak yapılar yıkıldı. İnşaat sahası mühürlendi. İnşaat, faaliyetten men edilip, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy'de gündeme gelen kaçak yapılaşmayla ilgili 16 Ağustos 2024 Cuma günü işlem yaptı. Mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili ,yapı tatil tutanağı düzenledi. Kaçak yapılar yıkıldı. İnşaat sahası mühürlendi. İnşaat, faaliyetten men edilip, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirildi." denildi.

Söz konusu tutanakSöz konusu tutanak

16 AĞUSTOS TARİHİNDE TUTANAK DÜZENLENDİ

Açıklamanın devamında "Özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde, ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir. Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısı da yer almaktadır. Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır.Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir.Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda, kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir.Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir.Kurumumuz, bu süreçte yasal yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmekte olup, mevzuat dışı her türlü yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

YALAN BELGELENDİ

Ancak İBB'nin iddia ettiğinin aksine 22 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıkmıştı.

Boris BorisenkoBoris Borisenko

KAÇAK VİLLANIN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Kaçak vilanın Rus oligark Roman Abramoviç'in Türkiye temsilcisi olduğu öğrenilen Boris Borisenko'ya ait olduğu bilgisine ulaşıldı. Borisenko'nun İBB'nin tartışmalara neden olan Paris gezisine sponsor olduğu da öne sürüldü.

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