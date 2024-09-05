Vaniköy'deki kaçak villa adım adım yıkılıyor! 7 parça yapının 5'i iskansız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği Vaniköy'deki kaçak inşaatın yıkımına dün başlandı. Yıkım bugün de devam ediyor. İstanbul'un 'Boğaz'ına sallanan hançere göz yuman CHP'li İBB ise kaçak villanın yıkımına 'dostlar alışverişte görsün' tadında bir algı çalışmasıyla müdahil oldu. İskansız yapıların yıkım işlemini koordine ederek başlattıklarını belirten İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, alanda toplam 7 parça yapı bulunduğunu, bunlardan 2'sinin iskanlı, 5'inin ise iskansız olduğunu bildirdi.