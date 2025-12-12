PODCAST CANLI YAYIN

Aşkabat'ta kritik zirve: Başkan Erdoğan ile Putin baş başa görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katıldı.

ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Zirve kapsamında temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ikili zirveler öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi

2 HAFTA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Başkan Erdoğan ile Putin 24 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

