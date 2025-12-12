Aşkabat'ta kritik zirve: Başkan Erdoğan ile Putin baş başa görüştü

Başkan Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ikili zirveler öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi (Fotoğraf: AA)

2 HAFTA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Başkan Erdoğan ile Putin 24 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.