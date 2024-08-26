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Tahribat yapıldı | Vaniköy'deki kaçak villa skandalında tutanaklar ortaya çıktı: Her detayı ayrı rezillik

Vaniköy'deki kaçak villa skandalında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı tespit tutanağının detayları ortaya çıktı. Ekipler, kaçak inşaatta yapılan çalışmalarla doğal zemine ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunarak tahribat yapıldığını tespit etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 18:07 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 18:24
Tahribat yapıldı | Vaniköy’deki kaçak villa skandalında tutanaklar ortaya çıktı: Her detayı ayrı rezillik

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Türkiye, İstanbul'un sırtına saplanan ihanet hançerini konuşuyor. İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında yapılan kaçak villa büyük tepkilere neden oldu.

Boğazın çivi bile çakılması yasak olan bölgede sertifikalı yaklaşık 100 ağacın kesildiği belirtildi. Kaçak villaya kimin iznin verildiği büyük merak konusuyken bölgedeki imar yetkisinin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ait olduğu ortaya çıktı.



İNŞAAT DURDURULDU, 2 AYRI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kaçak villanın inşaat faaliyetlilerini durdurduğunu ve 2 ayrı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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TAKVİM.COM.TR YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Öte yandan Takvim.com.tr İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yalanını belgesiyle ortaya çıkardı.

16 Ağustos'da suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan İBB'nin aslında denetimden sonra suç duyurusunda bulunduğu (22 Ağustos) belirlendi.



SKANDALDA YENİ PERDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaata ilişkin hazırladığı tespit tutanağının detayları ortaya çıktı.



TAHRİBAT YAPILDI

Kaçak inşaatta yapılan çalışmalarla doğal zemine ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunarak tahribat yapıldığını tespit etti.

Tutanakta şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan incelemede, Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında öngörünüm bölgesinde kalan, meri uygulama imar planında, 2. grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar lejantında kalan alanda 3 adet 2 katlı ve 4 adet 1 katlı kısmen betonarme, kısmen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar, 1 adet havuz yapısı, 1 adet güçlendirilmiş set yapısı, betonarme istinat duvarları, betonarme merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri, altyapı çalışmaları, yapı malzemeleri ve atıkları, doğal zeminde beton enjeksiyonu, kazı, dolgu, kademelendirme ve setler yapıldığı, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilmiştir. Müteahhit tarafından herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği, belgenin daha sonra iletileceğinin beyan edildiği aktarılan tutanakta, Söz konusu alanda yapıldığı görülen faaliyetlere dair alanın doğal sit alanı olması nedeniyle verilmiş tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararı bulunmadığından söz konusu inşai faaliyetlerinin izinsiz olduğu kanaatimizce işbu tutanak imza altına alınmıştır. Tüm inşai faaliyetler durdurulmuştur."

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