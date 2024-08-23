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İstanbul Boğazı'nda usulsüz işler! Vaniköy'ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Adnan Oktar ve Rus milyarder!

İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarında yükselen bir villa vatandaşların dikkatini çekti. Çivi bile çakılması yasak olan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan villanın sahibi gibi inşaat izninin nasıl verildiği de merak konusu oldu. Üsküdar Vaniköy'deki bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olduğu öğrenildi. İBB söz konusu alan için "basit onarım izin belgesi" verdiklerini kabul etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyeceğini belirterek soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da izinsiz inşaatın durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan kaçak villanın bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus iş adamı Boris Borisenko tarafından satın alındığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 11:03 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 07:10
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Adnan Oktar ve Rus milyarder!

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İstanbul Boğazı'nda, Üsküdar Vaniköy sırtlarında inşa edilen bir villa Türkiye'nin gündemine oturdu.

BOĞAZİÇİ ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİNDE USULSÜZ İŞLER
Özellikle Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde, yani çivi bile çakılmasının yasak olduğu bir alanda ağaçlar kesilerek dikilen bu kaçak villa inşaatının izninin nasıl alındığı merak konusu oldu.

Boğaz'da kaçak villaya soruşturma!

İBB'NİN SORUMLULUĞUNDA
Bölgedeki imar yetkisinin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ait olduğu öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve usulsüz villanın yükseldiği Üsküdar'ın Belediye Başkanı Sinem DedetaşİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve usulsüz villanın yükseldiği Üsküdar'ın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

VİLLA KİMİN NE KARŞILIĞINDA İZİN VERİLDİ
Vaniköy'ün sırtına saplanan bu villa için verilen inşaat izninin ne karşılığında olduğu gibi sahibinin kim olduğu da ayrı bir soru işareti.

BAKANLIKTAN İBB'YE UYARI GİTTİ
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetlere ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İBB)Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini açıkladı.

Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç usulsüzlüğe ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, "İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca "İmar Kirliliğine Neden Olma" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

İNŞAAT MÜHÜRLENECEK
Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaattaki inceleme sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince inşaatın mühürleneceği belirtildi.

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

İnşaat çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesinin izni ile başlatıldığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine bakanlık yetkililerinin de söz konusu inşaatta incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

BAKANLIK EKİPLERİNİ İÇERİYE SOKMAMAYA ÇALIŞTILAR
Vaniköy'deki emniyet güçlerinin geldiği inşaat alanına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri alınmadı. Özel mülk olduğu gerekçesiyle demir kapıyla kapatılan yoldaki görevli, gazetecilere, üzerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yazılı yelekleriyle kapıya gelen ekipleri görmediğini söyledi.

İstanbul Vaniköydeki izinsiz villa inşaatı durduruldu! Fotoğrafları ortaya çıktı: Her açıdan kaçakİstanbul Vaniköydeki izinsiz villa inşaatı durduruldu! Fotoğrafları ortaya çıktı: Her açıdan kaçak
İstanbul Vaniköy'deki izinsiz villa inşaatı durduruldu! Fotoğrafları ortaya çıktı: Her açıdan kaçak

Basın mensuplarının, bu kişilerin bakanlık ekibi olduklarını söylemeleri üzerine görevli, "Almadığımızı söylemedim, bakanlık ekibini ben göremedim." dedi.

Daha sonra görevliler, bakanlık ekiplerini inşaat alanına aldı.

Vanşiköy'deki kaçak yapının havadan görüntüsüVanşiköy'deki kaçak yapının havadan görüntüsü

Polisin de devreye girmesiyle basın mensupları da şantiye alanına girebildi.

İBB'NİN "MÜHÜRLENDİ" DEDİĞİ YAPIDA İNŞAAT DEVAM ETTİ
İçeride çalışmalarını yürüten ekipler, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenen alanda izin dışı olarak yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapıların inşa edildiğini tespit etti.

Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villa dron ile görüntülendi!

Öte yandan İBB'nin 16 Ağustos'ta mühürlendiğini bildirdiği inşaatta bu güne kadar çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Bakanlık ekiplerinin gelmesinin ardından durdurulan inşaatta çalışan işçiler, polis nezaretinde alandan çıkarıldı.

İşçiler, basın mensuplarına, inşaatın daha önceden mühürlendiği yönünde kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini ve bu sabaha kadar da çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, inşaat alanından ayrılırken konuyla ilgili rapor hazırlanacağı öğrenildi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: İNŞAAT DURDURULDU
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı izinsiz inşaatın durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

Alanın İBB sorumluluğunda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "İstanbul Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır. İnşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

BAKAN KURUM: İNŞAAT DURDURULDU GEREKLİ UYARIYI YAPTIK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi incelemede bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin, açıklama yaptı.

Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

İstanbul Boğazı'nın herkesin ortak meselesi vurgulayan Kurum boğazın güzelliğinin, yeşil ve tarihi yapıların korunması için her şeyi yaptıklarını anlatarak şunları söyledi:

"Vaniköy semtinde buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluğuna ait bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesini yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı durdurmak adına müdahale ettik. Gerekli hukuki süreçle ilgili savcılığa suç duyurusu işlemleri devam etmektedir. İlgili belediyeye uyarı yapılmıştır. Bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. İstanbul Boğazını gözümüz gibi koruyacağız. Burada kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. Bu güzellikler bize emanet, bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Ekiplerimiz her türlü süreci takip etmektedir. Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir. İlgili kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir."

İBB'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki betonarme yapı bulunduğu ve bu yapıların tamamının yapı kullanma izin belgesine sahip olduğu öne sürüldü.

"BASİT ONARIM İZNİ DÜZENLENDİ"
Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısının da yer aldığı aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Parsel içinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır. Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir. Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir."

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

"16 AĞUSTOS'TA TEPİT EDİLDİ" SAVUNMASI
Açıklamada, "Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16 Ağustos 2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir. Kurumumuz, bu süreçte yasal yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmekte olup mevzuat dışı her türlü yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." iddiasında bulunuldu.

İBB'NİN SABIKASI VAR
Öte yandan CHP'li İBB yönetiminin CHP yandaşı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na çektiği "villa" kıyağı biliniyor.

Mahiroğlu'nun kaçak villasıMahiroğlu'nun kaçak villası

Mahiroğlu, İstanbul Sarıyer'de boğaz manzaralı kaçak villa inşa etti. İBB ise kaçak yapıya göz yumdu.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu kaçak villasında hukuk tanımıyor! 2 kez mühür kırdı inşaata devam etti! Bilirkişi raporunda şok detayHalk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu kaçak villasında hukuk tanımıyor! 2 kez mühür kırdı inşaata devam etti! Bilirkişi raporunda şok detay

VİLLANIN BULUNDUĞU ALANIN ADNAN OKTAR'DAN RUS İŞ ADAMINA GEÇTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Kaçak villanın bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, geçtiğimiz yıl Rus iş adamı Boris Borisenko tarafından satın alındığı öğrenildi.

Boris BorisenkoBoris Borisenko

Daha önce Rus milyarder Roman Abramoviç'e satıldığı iddia edilen 10 dönümlük arazi ve iki villanın İngiltere merkezli Pure Fueloil isimli şirketin sahibi Boris Borisenko tarafından 26 milyon dolara satın alındığı öğrenildi.

Vaniköy sırtlarındaki villalar Anadolu Yakası'ndaki sahil yolundan ve komşu binalardan bakıldığında ağaçların ardında kaldığı için görünmüyor ancak yeni yapılan kaçak yapı net olarak görülüyor.

"TALANIN SORUMLULUĞU İBB BAŞKANI'NDA!"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de duruma tepki gösterdi. İBB'nin açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Kabaktepe, "Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanı'nın sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Kapaktepe şunları söyledi:

"İstanbul Boğaziçi'nin nadide güzelliklerinden biri olan Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alan, İstanbul'un nefes borusu olarak bilinen yeşil alanların başında gelir. Ancak Vaniköy'den gelen görüntüler, bu eşsiz doğa parçasının kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor.

Bölgenin İBB denetiminde olduğu bilinirken, İBB yönetiminin neden bu duruma müdahale etmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama borcu vardır. Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanı'nın sorumluluğundadır.

İSTANBUL HALKINA İHANET
Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir. İBB yönetiminin, bu kaçak yapılaşmaya neden sessiz kaldığını, kimlerin menfaatine hizmet ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Boğaziçi'nin nadide yeşil alanlarının birer birer yok olmasının vebali İBB yönetiminin omuzlarında olacaktır."

"İSTANBUL'DA KORKUNÇ BİR TALANA İMZA ATILIYOR"
Boğaz'a saplanan "hançere" ilişkin Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de açıklama yaptı.

AK Parti'nin İBB ve Üsküdar'ı yönettiği dönemde böyle bir yapılaşmaya izin verilmediğini dikkat çeken Türkmen, CHP'nin talanına işaret etti. Türkmen, "Kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur." dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri Vaniköy'deki orman arazisi içinde bulunan villa inşaatında inceleme yapmak üzere olay yerine geldi. Polis ekipleriyle birlikte İş Müdürlüğüne bağlı gelen ekipler de içeri girdi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri Vaniköy'deki orman arazisi içinde bulunan villa inşaatında inceleme yapmak üzere olay yerine geldi. Polis ekipleriyle birlikte İş Müdürlüğüne bağlı gelen ekipler de içeri girdi.

Türkmen sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı. Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vehametini siz düşünün. Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur. Vaniköy'de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin."

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