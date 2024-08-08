MİT'ten kriptoloji sorularına yanıt! Şifreli mesajda "MİT vatan için her an her yerde" vurgusu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sayfasında örnek kriptoloji sorularının şifre çözüm yöntemlerini ve cevaplarını paylaştı. Yayınlanan cevaplar arasında, klasik şifreleme yöntemleri olan Caesar ve Route sistemleriyle hazırlanmış 5 sorunun çözümü yer aldı. Bu şifreli metinlerden birinde, "MİT vatan için her an her yerde" mesajı gizli olarak belirlendi.

MİT kriptoloji soruları ve şifreleri yayınladı

"SİZLERDEN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ"

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü bir sözü de Vigenere şifreleme yöntemiyle paylaşıldı.



Şifreli metin, Atatürk'ün gençler için söylediği "Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." şeklinde çözülerek kamuoyuna sunuldu.