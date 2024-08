MİT'ten kriptoloji sorularına yanıt! Şifreli mesajda "MİT vatan için her an her yerde" vurgusu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sayfasında örnek kriptoloji sorularının şifre çözüm yöntemlerini ve cevaplarını paylaştı.



Yayınlanan cevaplar arasında, klasik şifreleme yöntemleri olan Caesar ve Route sistemleriyle hazırlanmış 5 sorunun çözümü yer aldı. Bu şifreli metinlerden birinde, "MİT vatan için her an her yerde" mesajı gizli olarak belirlendi.