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Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci duruşma

Sinan Ateş suikastı ile ilgili dava, dün de devam etti. Sanıkların, “Görmedim, bilmiyorum, farkında değilim” gibi savunmaları dikkat çekti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci duruşma

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Sinan Ateş davasına dün de devam edildi. Tetikçi Eray Özyağcı'yı Ankara'ya getiren Özel Harekat Polisi Murat Can Çolak, polis arkadaşı Aşkın Mert Gelenbey'in isteği üzerine Ankara'ya gittiğini, Özyağcı'yı tanımadığını öne sürerek, "Aşkın Mert Gelenbey'e 'Bu kim, neyin nesi?' diye sordum. Arkadaşı olduğunu, herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Arabada içtiğim için çoğunlukla uyudum" dedi.

Azmettirici Doğukan Çep'e 4 bin lira havale eden Ufuk Köktürk savunmasında, "Çep'le cezaevinden arkadaşız. Yakın arkadaş olduğumuz için benden para istedi. Bana üç hilalin önünde neden fotoğraf çekildiğimi sordular. 55 yıllık kurumsal bir parti böyle bir şey olabilir mi?" sözlerini kaydetti. Tetikçi Özyağcı ve iki polisin Ankara'ya geldiği aracın sahibi sanık Mustafa Uzunlar ise şunları söyledi: Polis arkadaşlar 'düğün tebriğine gideceğiz' deyince şüphelenmedim...

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