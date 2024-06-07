Görüşme Salı günü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iade-i ziyaretin tarihi netleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili "Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Haziran'da saat 16.00'da görüşeceğiz. CHP Genel Merkezi'nde aynı heyetlerle ağırlayacağız. Oturma düzeni siyasi parti genel başkanları şeklinde olacak" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs günü AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1.5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Özel'e CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan, Erdoğan'a ise partisinin Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik etmişti. Bu görüşmeden sonra "siyasette yumuşama" veya "Normalleşme" olduğu yorumları dile getirilmişti.

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