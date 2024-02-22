Milli muharip uçağı KAAN’nın yeni görüntüleri mest etti: A Haber’de uzman isimler yorumladı





KAAN'A ÖZEL KASK

Türkiye'nin büyük gurur olan KAAN'ın A Haber canlı yayınına katılan emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi. Eray Güçlüer, dünyada hiçbir ülkede olmayan sadece KAAN'da kullanılan Tulgar kaskını canlı yayında anlattı.





Dr. Eray Güçlüer'in canlı yayında anlattıkları



5.nesil bir uçak ürettiğimiz için her şey kusursuz olsun istenilmiş. Arttırılmış gerçeklik ile dost unsurları hedefleri ve uçağın sistemlerini de görebiliyorlar bu kask sayesinde. Ben bizzat mühendisine sordum iki tane düşman uçağı geldiği zaman emrindeki uçakları yönlendirdi evet ama peki pilot bu düşman uçağının peşinden giden uçakları nereye kadar takip edecek yani uçak mı yönetecek yoksa düşmanla muharebe mi edecek diye sordum. Bunun içindeki yapay zeka modülü sadece komut veriyor ve TİHA'ların içindeki yapay zeka modülleri düşmanı algılayıp kendisi muharebe ediyor artık insansız olarak devam ediyor dediler.





MÜHENDİSLER BAŞARDI

Tribünlerin aralıkları o kadar yakın ki normalde bin 300 derece ısıda metalin genleşip birbirine çarpması lazım ama bu milimetrik bile genleşmiyor işte mühendisler bunu gerçekleştirdi. Bu teknoloji kimsede yok bizim mühendislerimiz nasıl o genleşmeyen maddeyi nasıl bulmuşlar onu bilmiyorum ama tebrik ediyorum.



"KADİM BİR KAVGA VAR"

KAAN'a yönelik eleştirileri değerlendiren gazeteci Abdulkadir Selvi, "Burada kadim bir kavga var. Bu millet adam olmaz diyenler ile bu millet her şeyi yapar diyenlerin kavgası var. Maalesef onlar bir dönem hakimdi artık o iktidarı kaybettiler. Artık o kültürel iktidarlarını kaybettiler. Milletine güvenenler başarılı oluyor." dedi.



KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach

- İrtifa Tavanı: 55.000 ft

- Güç Limitleri: +9g/-3,5g

- Dahilî Silah Yuvası

- Superseyir Kabiliyeti

- Düşük Radar İzi

- Çoklu Görev Profili

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