Milli muharip uçağı KAAN’nın yeni görüntüleri mest etti: A Haber’de uzman isimler yorumladı

Test pilotu kariyerine National Test Pilot School'da kısa kurslar alarak başlayan Demirbaş, 2009 yılında bu okuldan sertifikasını aldı. 2015 yılında da International Test Pilots School'dan mezun olan Demirbaş, uluslararası alanda tanınan bir test pilotu olarak yetişti.
Demirbaş, The Society of Experimental Test Pilots tarafından 2016 yılında üye olarak kabul edildi.
Demirbaş, dünkü uçuşun ardından şunları söyledi: "Önceliğimiz bugün bu uçağı sadece uçurmak değildi. 'Uçağı kaldırdıysak uçuracağız, uçurduysak indireceğiz, indirdiysek durduracağız.' Hedefimiz park yerine gelmek ve bütün arkadaşlarımız ile kucaklaşmaktı. Milletimizin emanetini Allah'a şükür emniyetle getirdik, görevi yaptık. Mükemmel bir uçuş oldu."
BEŞİNCİ ÜLKE OLDUK
ABD, Rusya ve Çin'in beşinci nesil savaş uçağı bulunuyor. Japonya da beşinci nesil savaş uçağının ilk uçuşunu 2016 yılında yapmıştı. KAAN'ın uçuşu ile birlikte Türkiye, beşinci nesil savaş uçağını gökyüzü ile buluşturan beşinci ülke oldu. Hindistan'ın da 2025'te uçurmayı planladığı beşinci nesil savaş uçağı projesi var.
YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Öte yandan Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuşuna ait yeni ve uzun görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde KAAN'ın kalkış anı, kokpit, uçağın iniş anı ve projede yer alan ekibin görüntülerine yer verildi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de KAAN'ın başarılı uçuşunun ardından projede yer alan ekibe hitaben, "On numara devrim yaptınız. On biri gelecek arkadan. Bu uçağı niye başardınız, çünkü inandığınız için başardınız." dedi.
Uçuşu gerçekleştiren Barbaros Demirbaş ise ekibe, "Ellerinize, yüreklerinize, aklınıza sağlık. Çok büyük fedakarlıklar yaptınız. Evlere gitmeyenler oldu. Çocuklarını, ailelerini ihmal edenler oldu. Ama bence değdi. Milletimiz her şeyin en güzeline layık." diyerek duygularını paylaştı.