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Milli muharip uçağı KAAN'nın yeni görüntüleri mest etti: A Haber'de uzman isimler yorumladı

Tam bağımsız savunma sanayii vizyonuna sağlam adımlarla devam eden Türkiye, beşinci nesil savaş jeti projesinde dev bir adım attı. Milli muharip uçağımız KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde KAAN'ın kalkış anı, kokpit, uçağın iniş anı ve projede yer alan ekibin görüntülerine yer verildi. Konuşmalar ise tüyleri diken diken etti. Gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer KAAN’da olan bir dünyada hiçbir uçakta olmayan özelliği anlattı.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 22:27 Güncelleme 22 Şubat 2024, 22:48
Milli muharip uçağı KAAN’nın yeni görüntüleri mest etti: A Haber’de uzman isimler yorumladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, ilk uçuş başarıyla gerçekleştirildi.



"MÜKEMMEL BİR UÇUŞ OLDU"
KAAN, TUSAŞ'ın Mürted Hava Meydanı pistinde yerden teker kesti. İlk uçuşta pilot koltuğunda, TUSAŞ'ın test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu. Uçuşa bir F-16 uçağı da eşlik etti. İlk uçuşu 13 dakika süren KAAN, 8 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza çıktı.



Uçuşu gerçekleştiren Barbaros Demirbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra kariyerine test pilotu olarak devam etti.

Test pilotu kariyerine National Test Pilot School'da kısa kurslar alarak başlayan Demirbaş, 2009 yılında bu okuldan sertifikasını aldı. 2015 yılında da International Test Pilots School'dan mezun olan Demirbaş, uluslararası alanda tanınan bir test pilotu olarak yetişti.



Demirbaş, The Society of Experimental Test Pilots tarafından 2016 yılında üye olarak kabul edildi.

Demirbaş, dünkü uçuşun ardından şunları söyledi: "Önceliğimiz bugün bu uçağı sadece uçurmak değildi. 'Uçağı kaldırdıysak uçuracağız, uçurduysak indireceğiz, indirdiysek durduracağız.' Hedefimiz park yerine gelmek ve bütün arkadaşlarımız ile kucaklaşmaktı. Milletimizin emanetini Allah'a şükür emniyetle getirdik, görevi yaptık. Mükemmel bir uçuş oldu."



BEŞİNCİ ÜLKE OLDUK
ABD, Rusya ve Çin'in beşinci nesil savaş uçağı bulunuyor. Japonya da beşinci nesil savaş uçağının ilk uçuşunu 2016 yılında yapmıştı. KAAN'ın uçuşu ile birlikte Türkiye, beşinci nesil savaş uçağını gökyüzü ile buluşturan beşinci ülke oldu. Hindistan'ın da 2025'te uçurmayı planladığı beşinci nesil savaş uçağı projesi var.



YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Öte yandan Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuşuna ait yeni ve uzun görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde KAAN'ın kalkış anı, kokpit, uçağın iniş anı ve projede yer alan ekibin görüntülerine yer verildi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de KAAN'ın başarılı uçuşunun ardından projede yer alan ekibe hitaben, "On numara devrim yaptınız. On biri gelecek arkadan. Bu uçağı niye başardınız, çünkü inandığınız için başardınız." dedi.

Uçuşu gerçekleştiren Barbaros Demirbaş ise ekibe, "Ellerinize, yüreklerinize, aklınıza sağlık. Çok büyük fedakarlıklar yaptınız. Evlere gitmeyenler oldu. Çocuklarını, ailelerini ihmal edenler oldu. Ama bence değdi. Milletimiz her şeyin en güzeline layık." diyerek duygularını paylaştı.



KAAN'A ÖZEL KASK
Türkiye'nin büyük gurur olan KAAN'ın A Haber canlı yayınına katılan emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi. Eray Güçlüer, dünyada hiçbir ülkede olmayan sadece KAAN'da kullanılan Tulgar kaskını canlı yayında anlattı.



Dr. Eray Güçlüer'in canlı yayında anlattıkları

5.nesil bir uçak ürettiğimiz için her şey kusursuz olsun istenilmiş. Arttırılmış gerçeklik ile dost unsurları hedefleri ve uçağın sistemlerini de görebiliyorlar bu kask sayesinde. Ben bizzat mühendisine sordum iki tane düşman uçağı geldiği zaman emrindeki uçakları yönlendirdi evet ama peki pilot bu düşman uçağının peşinden giden uçakları nereye kadar takip edecek yani uçak mı yönetecek yoksa düşmanla muharebe mi edecek diye sordum. Bunun içindeki yapay zeka modülü sadece komut veriyor ve TİHA'ların içindeki yapay zeka modülleri düşmanı algılayıp kendisi muharebe ediyor artık insansız olarak devam ediyor dediler.



MÜHENDİSLER BAŞARDI
Tribünlerin aralıkları o kadar yakın ki normalde bin 300 derece ısıda metalin genleşip birbirine çarpması lazım ama bu milimetrik bile genleşmiyor işte mühendisler bunu gerçekleştirdi. Bu teknoloji kimsede yok bizim mühendislerimiz nasıl o genleşmeyen maddeyi nasıl bulmuşlar onu bilmiyorum ama tebrik ediyorum.

"KADİM BİR KAVGA VAR"
KAAN'a yönelik eleştirileri değerlendiren gazeteci Abdulkadir Selvi, "Burada kadim bir kavga var. Bu millet adam olmaz diyenler ile bu millet her şeyi yapar diyenlerin kavgası var. Maalesef onlar bir dönem hakimdi artık o iktidarı kaybettiler. Artık o kültürel iktidarlarını kaybettiler. Milletine güvenenler başarılı oluyor." dedi.

KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach
- İrtifa Tavanı: 55.000 ft
- Güç Limitleri: +9g/-3,5g
- Dahilî Silah Yuvası
- Superseyir Kabiliyeti
- Düşük Radar İzi
- Çoklu Görev Profili
- Hava-Hava Kabiliyeti

Milli Muharip Uçak KAANdan gurur veren yeni görüntüler | Pilot Barbaros Demirbaş o anlarda ne hissetti? Tüyleri diken diken eden konuşma: 10 numara devrimMilli Muharip Uçak KAANdan gurur veren yeni görüntüler | Pilot Barbaros Demirbaş o anlarda ne hissetti? Tüyleri diken diken eden konuşma: 10 numara devrim

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