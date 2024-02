Milli muharip uçağı KAAN’nın yeni görüntüleri mest etti: A Haber’de uzman isimler yorumladı

Demirbaş, The Society of Experimental Test Pilots tarafından 2016 yılında üye olarak kabul edildi.





YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Öte yandan Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuşuna ait yeni ve uzun görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde KAAN'ın kalkış anı, kokpit, uçağın iniş anı ve projede yer alan ekibin görüntülerine yer verildi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de KAAN'ın başarılı uçuşunun ardından projede yer alan ekibe hitaben, "On numara devrim yaptınız. On biri gelecek arkadan. Bu uçağı niye başardınız, çünkü inandığınız için başardınız." dedi.



Uçuşu gerçekleştiren Barbaros Demirbaş ise ekibe, "Ellerinize, yüreklerinize, aklınıza sağlık. Çok büyük fedakarlıklar yaptınız. Evlere gitmeyenler oldu. Çocuklarını, ailelerini ihmal edenler oldu. Ama bence değdi. Milletimiz her şeyin en güzeline layık." diyerek duygularını paylaştı.