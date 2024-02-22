Milli Muharip Uçak KAAN'dan gurur veren yeni görüntüler | Pilot Barbaros Demirbaş o anlarda ne hissetti? Tüyleri diken diken eden konuşma: "10 numara devrim"

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bu kapsamda tarihi anlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin savaş uçağı KAAN göklerde Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuşuna ait yeni ve uzun görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde KAAN'ın kalkış anı, kokpit, uçağın iniş anı ve projede yer alan ekibin görüntülerine yer verildi.

"ON NUMARA DEVRİM YAPTINIZ"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de KAAN'ın başarılı uçuşunun ardından projede yer alan ekibe hitaben, 'On numara devrim yaptınız. Onbiri gelecek arkadan. Bu uçağı niye başardınız, çünkü inandığınız için başardınız.' dedi. Uçuşu gerçekleştiren Barbaros Demirbaş ise ekibe, "Ellerinize, yüreklerinize, aklınıza sağlık. Çok büyük fedakarlıklar yaptınız. Evlere gitmeyenler oldu. Çocuklarını, ailelerini ihmal edenler oldu. Ama bence değdi. Milletimiz her şeyin en güzeline layık." diyerek duygularını paylaştı.

Peki ilk uçuşun ardından neler oldu? Pilot Barbaros Demirbaş o anlarda ne hissetti? İşte Gurur tablosunun diğer yanında yaşananlar... Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün KAAN'ın uçuş ekibiyle bir araya geldi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ilk uçuşun ardından uçuş ekibiyle KAAN'ın hangarında dün bir araya geldi. Çok heyecanlı, gururlu ve mutlu olduklarını dile getiren Görgün, "Duygularımız birbiri peşine geliyor. Kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Uzun süreli çalışmaların önemli bir aşamasının gerçekleştiği Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunun gerçekleştiği bir gün." dedi.

Görgün, ilk uçuşta planlanan uçuş profilinin tamamının gerçekleştiğini ifade ederek, "Yaklaşık 13 dakika havada kaldı. Ölçülmesi takip edilmesi gereken tüm süreçler 13 dakika içinde gerçekleşti. Türk mühendislik, havacılık ve savunma tarihinin, bu milletin evlatlarının başarıyla gerçekleştirdiği sistemler sistemi olan uçağımızın ilk uçuşuydu." diye konuştu.