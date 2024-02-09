Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı: Her anında hep yanında





"Türkiye Yüzyılı'nda her anında, hep yanında"

Aynı bayrak gölgesinde

Vatanın her köşesinde

Doğu batı kuzey güney

Anadolu Rumeli'de

Halka hizmet Hakk'a hizmet

Yürüyoruz ilelebet

Türkiye Yüzyılı'nda

Her anında, hep yanında

Her şehirde, her sokakta

Her anında, hep yanında

Her solukta, her adımda

Her anında, hep yanında



"Bahaneler üretmeden..."

Yorulmadan hiç yılmadan

Engellere aldırmadan

Kapı kapı dolaşarak

Kucaklaşıp sarılarak

Bahaneler üretmeden

Yücelmeden hiç küsmeden

Türkiye Yüzyılı'nda

Her anında hep yanında

Her şehirde, her sokakta

Her anında, hep yanında

Her solukta, her adımda

Her anında, hep yanında





BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DE YER ALDI

Şarkının bir bölümünde de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan, milletimize aşkla hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" sözleri yer aldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN