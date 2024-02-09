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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı: Her anında hep yanında

Yerel seçimlere İstanbulluların desteği ile emin adımlarla ilerleyen Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı. "Her anında hep yanında" isimli şarkının klibinde Başkan Erdoğan'ın, "Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan, milletimize aşkla hizmet etmekten şeref duyuyoruz" sözleri de yer aldı.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 19:42 Güncelleme 09 Şubat 2024, 19:42
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı: Her anında hep yanında

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



7'den 70'e İstanbullunun gönlünde taht kuran ve dev projeleriyle büyük bir güven veren Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.


▶️ "Her anında hep yanında"




YENİ SEÇİM ŞARKISI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Öte yandan yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un 'Her Anında Hep Yanında' isimli yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı.


Klipte; hizmetlere, Kurum'un saha çalışmalarına ve İstanbul'a yer verildi.



Yeni seçim şarkısında şu sözler yer aldı:
Ayrı gayrı yoktur bizde
Herkes bizim kalbimizde
Yaşlı, genci birlikteyiz
Şehrimizle el eleyiz
Yüzler gülsün, neşe dolsun
Hayat bulsun, dirlik olsun
Her ilçede, her bucakta
Her anında, hep yanında
Her şehirde, her sokakta
Her anında, hep yanında
Her solukta, her adımda
Her anında, hep yanında



"Türkiye Yüzyılı'nda her anında, hep yanında"
Aynı bayrak gölgesinde
Vatanın her köşesinde
Doğu batı kuzey güney
Anadolu Rumeli'de
Halka hizmet Hakk'a hizmet
Yürüyoruz ilelebet
Türkiye Yüzyılı'nda
Her anında, hep yanında
Her şehirde, her sokakta
Her anında, hep yanında
Her solukta, her adımda
Her anında, hep yanında


"Bahaneler üretmeden..."
Yorulmadan hiç yılmadan
Engellere aldırmadan
Kapı kapı dolaşarak
Kucaklaşıp sarılarak
Bahaneler üretmeden
Yücelmeden hiç küsmeden
Türkiye Yüzyılı'nda
Her anında hep yanında
Her şehirde, her sokakta
Her anında, hep yanında
Her solukta, her adımda
Her anında, hep yanında



BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DE YER ALDI
Şarkının bir bölümünde de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan, milletimize aşkla hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" sözleri yer aldı.

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