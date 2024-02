Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı: Her anında hep yanında

Yeni seçim şarkısında şu sözler yer aldı:

Ayrı gayrı yoktur bizde

Herkes bizim kalbimizde

Yaşlı, genci birlikteyiz

Şehrimizle el eleyiz

Yüzler gülsün, neşe dolsun

Hayat bulsun, dirlik olsun

Her ilçede, her bucakta

Her anında, hep yanında

Her şehirde, her sokakta

Her anında, hep yanında

Her solukta, her adımda

Her anında, hep yanında