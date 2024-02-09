▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı! "Her anında hep yanında"

YENİ SEÇİM ŞARKISI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Öte yandan yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un 'Her Anında Hep Yanında' isimli yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı.





Klipte; hizmetlere, Kurum'un saha çalışmalarına ve İstanbul'a yer verildi.







Yeni seçim şarkısında şu sözler yer aldı:

Ayrı gayrı yoktur bizde

Herkes bizim kalbimizde

Yaşlı, genci birlikteyiz

Şehrimizle el eleyiz

Yüzler gülsün, neşe dolsun

Hayat bulsun, dirlik olsun

Her ilçede, her bucakta

Her anında, hep yanında

Her şehirde, her sokakta

Her anında, hep yanında

Her solukta, her adımda

Her anında, hep yanında







"Türkiye Yüzyılı'nda her anında, hep yanında"

Aynı bayrak gölgesinde

Vatanın her köşesinde

Doğu batı kuzey güney

Anadolu Rumeli'de

Halka hizmet Hakk'a hizmet

Yürüyoruz ilelebet

Türkiye Yüzyılı'nda

Her anında, hep yanında

Her şehirde, her sokakta

Her anında, hep yanında

Her solukta, her adımda

Her anında, hep yanında





"Bahaneler üretmeden..."

Yorulmadan hiç yılmadan

Engellere aldırmadan

Kapı kapı dolaşarak

Kucaklaşıp sarılarak

Bahaneler üretmeden

Yücelmeden hiç küsmeden

Türkiye Yüzyılı'nda

Her anında hep yanında

Her şehirde, her sokakta

Her anında, hep yanında

Her solukta, her adımda

Her anında, hep yanında







BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DE YER ALDI

Şarkının bir bölümünde de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan, milletimize aşkla hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" sözleri yer aldı.