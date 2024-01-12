CHP’de savaş! Hatay’dan tekrar aday olan Lütfi Savaş’a tepkiler çığ gibi!

Özgür Özel, "Bir şehir yıkılıyorsa herkes sorumludur" dedi. Ama tekrar Savaş'ı aday gösterdi. Seçmen "Sandığa gitmeyiz" diye isyan etti. CHP, diretti: Arkasındayız!





Tekirdağ'da teşkilatlar Vahap Akay'ı destekledi. Ama Canan Yüceer, aday olarak belirlendi. Yoğun tepki geldi: 4 kez vekil olan Yüceer mi yeni yüz!