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CHP'de savaş! Hatay'dan tekrar aday olan Lütfi Savaş'a tepkiler çığ gibi!

CHP, yerel seçim kadrosunu belirledi. Özellikle Hatay'dan tekrar aday olan Lütfi Savaş, tepki çekti. Kimi "Depremzede azarlayana oy yok" dedi, kimi "Değişimci" Özgür Özel'le alay etti. Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ'da da isyan sesleri yükseldi. Mahalle yine birbirine girdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
CHP’de savaş! Hatay’dan tekrar aday olan Lütfi Savaş’a tepkiler çığ gibi!

Özgür Özel, "Bir şehir yıkılıyorsa herkes sorumludur" dedi. Ama tekrar Savaş'ı aday gösterdi. Seçmen "Sandığa gitmeyiz" diye isyan etti. CHP, diretti: Arkasındayız!



Tekirdağ'da teşkilatlar Vahap Akay'ı destekledi. Ama Canan Yüceer, aday olarak belirlendi. Yoğun tepki geldi: 4 kez vekil olan Yüceer mi yeni yüz!



Eskişehir'de de 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen, ilk defa geri çekildi. Ancak bizzat kendisinin önerdiği Ayşe Ünlüce, aday gösterildi. Eleştiriler yükseldi...



"Behzat Ç." rolüyle tanınan Erdal Beşikçioğlu, Ankara Etimesgut'tan aday gösterildi. Mansur Yavaş'ın karşı çıktığı iddia edildi. Özel, araya girdi: Hoşuna gittiğini umut ediyorum!

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