MHP lideri Devlet Bahçeli’den Türkiye düşmanlarının süzmelerine: Hazımsızlık kelime-i tevhidden ise tarafımızı ilan ediyorum! La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah

"SOSYAL MEDYA ZEHİRLİDİR"

Sosyal medyanın aşırı terörize edildiği, suç ve suçluyu övme mecrasına döndüğünün görüldüğünü ifade eden Bahçeli, "Klavyenin başına geçen Türk ve Türkiye karşıtları ajitasyonla, duygusallıkları kaşıyarak, yalan haberler yayarak, itibar ve haysiyetlere en ağır saldırıları yaparak milli varlığımıza ve insan huzuruna kastetmektedirler. Teröristler nasıl mağaralarda saklanıyorsa, aynı emel ve hedefte olanlar, bunlara yardım ve yataklık içinde bulunanlar, insan onuruna nefret saçanlar sosyal medyanın çukurlarında yuvalanmışlardır." değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medyanın "artık taşınması imkansız bir yük ve zehirli" olduğunu söyleyen Bahçeli, şunları aktardı:

"Ya sosyal medya kullanımını A'dan Z'ye yeni baştan, ahlaki ve milli temelde düzenlemeyiz ya da Batı'nın içimize konuşlandırdığı bu melanet ve mikrop yuvasını hepten işlevsiz hale getirmeliyiz. Geldiğimiz bu aşamada sosyal medya düşman yatağına dönüşmüş, milli ve manevi hayatımızı çürütmeye başlamıştır. Bu düşüncemi çok sesliliğin bastırılması, özgürlüğün kısıtlanması, demokrasinin kısırlaştırılması biçiminde okuyup iddia edecek sefillere de yüzümüz dönüktür. Eğer ihtiyaç olan vaki tedbiri bugün alamazsak, toplumsal barış zedelenecek, kaos taban ve temsil bulacaktır. Dedikodu ve fitnenin demokrasiyle ilgisi yoktur. Bir başkasının hak, hukuk ve hürriyetini gözetmeyen çirkefliklerin ve müfteriliklerin insani miras ve değer hazinesiyle ilişiği yoktur. Sosyal medya vasıtasıyla açıklanan doğrulara bir süre sonra itibarımız bile kalmayacaktır."

AYM'YE CAN ATALAY TEPKİSİ

Despotluk, diktatörlük, tek adamlık yalanıyla mangalda kül bırakmayanların gerçek manada faşizmin fidanlığında yeşerdiklerini, kendilerinden başka her şeye yabancılaştıklarını, sevgi ve hoşgörüden mahrum olduklarının meydanda olduğunu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye'de diktatörlük hakim olsaydı her akşam televizyonlara çıkıp ileri geri konuşanlar, Can Atalay davasıyla ilgili devlet ve yargıya meydan okuyanlar, bölücüleri ve teröristleri pervasızca destekleyenler, adliye koridorlarında 'kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' sloganı atan çapulcular, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek için vızır vızır ortalıkta gezenler, sorarım sizlere nasıl olacak, nasıl tutunacak, nasıl küstahça küfür ve hakaretlerini sıralayacaklardı?

Diktatörlük olsaydı, cezaevindeki bir terörist, Türk devletine nasıl işgalci diyecek, vatanımızın bir bölümünü hangi hakla sözde kürdistan olarak tanımlama cesareti gösterecekti? Diktatörlük olsaydı, müstevlilere yaranmak için memleketin ele geçirildiğini kimler ileri sürebilecekti? Çok başlı koalisyonların Türkiye'yi hangi zor ve içinden çıkılamaz hallere soktuğu ne çabuk unutulmuştur? 21 gün süren koalisyonları sahte demokratlar nasıl izah edeceklerdir? 'Demokrasi' diyorlar, devleti yıkmak için kudurmuş gibi çırpınıyorlar. 'Özgürlük' diyorlar, Mehmetlerimizi şehit etmek için kamufle oluyorlar. 'İnsan hakları, barış' diyorlar, kundaktaki bebeklere kurşun atmak, vatanımızı ve milletimizi parçalamak amacıyla kanlı silahlarını emperyalist ülkelerin istihbarat örgütlerinden alıyorlar."