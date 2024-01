MHP lideri Devlet Bahçeli’den Türkiye düşmanlarının süzmelerine: Hazımsızlık kelime-i tevhidden ise tarafımızı ilan ediyorum! La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah

"HAZIMSIZLIK KELİME-İ TEVHİDDEN İSE TARAFIMIZI AÇIKÇA İLAN EDİYORUM"

Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 Aralık 2023 Cumartesi günü Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek' diyerek avaz avaz bağıran bir sapığın provokasyonuyla yeni yılın ilk günü Galata Köprüsü'nde düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşünde, kelime-i tevhid sancağını taşıyan masum bir insanımıza hilafet bayrağı açtığı iddiasıyla saldıran meczubun eylemi zamanlama itibarıyla tesadüf değildir. Adeta 6 Nisan 1909 akşamı Galata Köprüsü'nde vurulan Hasan Fehmi'nin veya 9 Haziran 1910'da Eminönü'nde kurşunlanan Ahmet Samim vakalarının tekrarı yaşatılmak istenmiştir. Be hey cahiller güruhu, be hey kendini bilmezler grubu, be hey siyasi işportacılar kafilesi, hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Böyle bir bayrağa tarihin hangi döneminde şahit olunmuştur? Şayet rahatsızlık, şayet hazımsızlık kelime-i tevhidden ise tarafımızı ve kararımızı açık açık seslendiriyor ve tarihe not düşüyorum, 'La ilahe illallah Muhammedün resulüllah.'