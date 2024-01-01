Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşı "sen Arap sevicisin" diyerek yumrukladı! Provokatör tutuklandı

PROVOKATÖRDEN SEN ARAP SEVİCİSİN YUMRUĞU Yürüyüşün ardından evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaşa "sen Arap sevicisin" diyen 2 provokatör yumruk attı. Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı olan kişinin kanlar içerisinde kaldığı görülürken sonrasında yaşanılanlar kameralara yansıdı.

Saldırganların kendisine yumruk attığını belirten Aydemir, "Yürüyüşten geliyorum bayrak da elimde. Bana, 'sen Arap seviciliği yapıyorsun' diyor. Ben yürüyüşten geliyorum Elhamdülillah Müslümanım. Türküm ben. Ben senden daha çok Türküm. Yumruğu vurdu beni yere devirdi. Burnumdan ağzımdan kan geldi. Ben Allah rızası için gittim oraya. Şikayetçiyim" dedi.





1'İ KAÇTI DİĞERİ YAKALANDI



Irkçı provokatör yumruk attığı vatandaşa, "Gerizekalı biz Türküz, bir Türk olamadınız" diyerek kendini savunmaya kalktı. Saldırganlardan biri kaçarken diğerinin Kasımpaşa karakoluna alındığı belirtildi. Vatandaşlardan biri, "Sen Yahudi çocuğu musun?" diyerek saldırgana tepki gösterdi.

"KELİME-İ TEVHİD BAYRAĞI AÇTI DİYE 'ARAP SEVİCİSİ' DEMİŞ"



Olayı gören Filiz Çağlayan isimli vatandaş ise şunları söyledi: "Servis bekliyordum. Tam arkamı döndüm adama yumruk attı. Hazmedemiyorlar. Kelime-i Tevhid bayrağı açtı diye 'Arap sevicisi' demiş. Döndüğümde adam yerdeydi ve yüzü kanlar içerisindeydi. Birileri polisi çağırdı ve polis saldırganı gözaltına aldı."