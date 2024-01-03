Yargıtay’dan Can Atalay kararı: AYM’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri yok

Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince ikinci kez verilen ihlal kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bunun yerel mahkemece alınan karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi.

YARGITAY'DAN CAN ATALAY KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar verdi.

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi kararınının jüristokratik bir davranış olduğunu bildirdi.