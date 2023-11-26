Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert mesaj: Şehit annelerinin eli öpülür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen Pervin Chakar'ın elini öpen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e üstü kapalı olarak sert çıktı:
- Bu ülkedeki eli öpülecek kadın aranıyorsa onlar şehitlerimizin anneleridir, eşleridir, 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen demokrasi neferleridir.
- İstismar edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınların haklarına en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır. Devlet olarak kadına yönelik şiddet ile mücadeleyi temel politikamız haline getirdik.
- Bazıları bakanlığımızın adındaki "aile" kavramını öne sürerek kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya ve gölgelemeye çalışıyor. Halbuki aile kadını ile erkeği ile çocuğu ile yaşlısı ile toplumumuzu oluşturan o devasa yapının kilit taşıdır.
- Ülkemizde aile kurumumuza yönelik saldırıların kadınların haklarını savunmakla hiç bir ilgisinin olmadığının hepimiz farkındayız.
- Bu tür saldırıların gerisinde milli bünyemizi çökerterek milletimizi var eden hasletleri ortadan kaldırma gayesi vardır.