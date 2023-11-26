Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert mesaj: Şehit annelerinin eli öpülür



- Bu ülkedeki eli öpülecek kadın aranıyorsa onlar şehitlerimizin anneleridir, eşleridir, 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen demokrasi neferleridir.

- İstismar edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınların haklarına en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır. Devlet olarak kadına yönelik şiddet ile mücadeleyi temel politikamız haline getirdik.





- Bazıları bakanlığımızın adındaki "aile" kavramını öne sürerek kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya ve gölgelemeye çalışıyor. Halbuki aile kadını ile erkeği ile çocuğu ile yaşlısı ile toplumumuzu oluşturan o devasa yapının kilit taşıdır.

- Ülkemizde aile kurumumuza yönelik saldırıların kadınların haklarını savunmakla hiç bir ilgisinin olmadığının hepimiz farkındayız.

- Bu tür saldırıların gerisinde milli bünyemizi çökerterek milletimizi var eden hasletleri ortadan kaldırma gayesi vardır.

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