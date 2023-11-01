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Emine Erdoğan'dan Dünya Şehirler Günü Zirvesi'nde önemli mesajlar: İsrail’in katliamları vicdanları yaralıyor

Başkan Erdoğan'ın eşi Emİne Erdoğan, İsraii'ın Gazze'dekı saldırılarına tepki gösterdi. Sıfır Atık Projesi'nden iklim krızine kadar bır çok önemlı konuya dikkat çekti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Kasım 2023 Güncelleme 01 Kasım 2023, 07:04
Emine Erdoğan’dan Dünya Şehirler Günü Zirvesi’nde önemli mesajlar: İsrail’in katliamları vicdanları yaralıyor

Masum insanlara yönelik saldırılar, vicdanlarımızda onulmaz yaralar açtı. Filistin'de insanlığın ortak vicdanı da yok ediliyor. Savaşın bir an önce bitmesini yürekten diliyorum.

Günümüzde en büyük sorunlardan biri de iklim krizi... Güçlerimizi birleştirirsek hayal ettiğimiz gelecek uzakta değil. Sizi Sıfır Atık Projesi'ne destek vermeye davet ediyorum.

Erdoğan, UN-Habitat yetkilileri, misafir devlet başkanlarının eşleri ve Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleriyle aile fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan, Küresel Sıfır Atık Fonu için de çalışmalara başlanacağını vurguladı.

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