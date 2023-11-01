Başkan Erdoğan’dan üniversitelilere zamlı burs müjdesi: Kredi ve burslarda yüzde 60’lık artış...

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi. Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.