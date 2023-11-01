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Başkan Erdoğan'dan üniversitelilere zamlı burs müjdesi: Kredi ve burslarda yüzde 60’lık artış...

Erdoğan, kredi ve burslarda yüzde 60’lık artış yaşanacağını açkıladı. Depremzede KOBİ’lere de, faizsiz kredi verileceğini vurguladı. AB'nin İsrail'e ateşkes diyemediğinin altını çizen Erdoğan, "İsrail devlet aklını yitirdi" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Kasım 2023 Güncelleme 01 Kasım 2023, 07:00
Başkan Erdoğan’dan üniversitelilere zamlı burs müjdesi: Kredi ve burslarda yüzde 60’lık artış...

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi. Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.



Erdoğan, "Deprem bölgesindeki KOBİ'lere işletme başına 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız" ifadesini kullandı. AB'nin İsrail'e ateşkes diyemediğinin altını çizen Erdoğan, "İsrail devlet aklını yitirdi. Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

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