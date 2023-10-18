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Sivas'taki otobüs kazasında ölü sayısı 8’e çıktı

Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde geçtiğimiz günlerde feci bir kaza meydana gelmişti. Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetmişti. Kazasa, ölü sayısı 8’e çıktı. Hastanede tedavi gören yaralılardan muavin Tuncay Tunay Kuş (34) da kurtarılamadı.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 10:18 Güncelleme 18 Ekim 2023, 10:18
Sivas’taki otobüs kazasında ölü sayısı 8’e çıktı

İstanbul'dan 15 Ekim günü Van'a gitmek için yola çıkan Selim Aytürk yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkisinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi. Kazada, 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yaralılar, Sivas, Malatya ve Kayseri'deki hastanelerine kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören yaralılardan muavin Tuncay Tunay Kuş da kurtarılamadı. Ölü sayısı 8'e yükselirken, otobüs şoförü Selim Aytürk ile birlikte 11 kişinin tedavisi sürüyor.

Sivasta yolcu otobüsü yan yattı

Tuncay Tunay Kuş'un cenazesi işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi.

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